五月天+八三夭　KTV包廂嗨唱　垃圾話大噴發

目前正忙碌於「人生無限公司」世界巡迴的五月天，是八三夭玩團歷程中的重要貴人，在2012年面臨事業選擇的關鍵時刻，是五月天給予鼓勵，並幫助他們延續夢想。這次終於站上小巨蛋，五月天當然也不缺席，除了公開表示已經留下時間要到場觀看，在八三夭提出擔任嘉賓的邀約時，他們更一口答應「無條件力挺」。

八三夭「一事無成的偉大」萬人演唱會，今（2）日在小巨蛋劃下句點，繼昨日邀來台客天團玖壹壹合組限定團體「壹七四三」後，加演場再請到「華人第一天團」五月天登台助陣，兩團成員一同在有如KTV包廂的場景中升岀，引發全場粉絲尖叫歡呼。

為了展現兩團的深厚交情，製作單位特別為這段合作打造了有如KTV包廂的場景，接連演出〈離開地球表面〉與〈致青春〉兩首歌曲。輕鬆的氣氛也讓五月天忍不住發揮在演唱會裡最擅長的「垃圾話」功力，讓常笑稱自己「最沒哏」的八三夭即興接招，在萬人舞台上實際呈現私底下兄弟般的互動情誼，逗得歌迷笑聲不斷，接著再加碼帶來合唱歌曲〈乾啦乾啦〉。



▲五月天+八三夭嗨翻小巨蛋。（圖／JUSTLIVE就是現場，2018.09.02）

除了重量級嘉賓助陣，八三夭也為加演場歌迷準備了部分不同的歌單內容，如〈世界上最危險的東西就是希望〉、〈不關你的事〉等多首第一場聽不到的彩蛋歌曲，也讓陪伴八三夭連續兩天攻蛋的「忠實夭怪」驚喜連連。每位團員的特別Solo橋段也完整再現，霸天與太鼓共演、劉逼與絃樂團合奏、小橘彈唱自創曲獻給老婆、阿電則再次克服「懼高」，坐上近三層樓的舞台帶來濕身打鼓秀，接著如願走到延伸舞台與團員一起帶動全場大合唱〈來去夏威夷〉，而阿璞先是拿起水槍，幫現場熱情的粉絲降降溫，然後回到主舞台繼續善盡「每位團員的代理人」身份，秀出精彩鼓技。

從曾經不被任何人看好，面臨解散命運，到一步步累積不離不棄的忠實粉絲，阿璞感性表示：「從開場第一分鐘起到現在，我真的沒有辦法想像這一萬多人是特地買票來看我們的，謝謝你們來。」鼓手阿電則說：「謝謝我的家人，他們從高中就不支持我玩樂團，但今天他們都坐在台下做我最強大的後盾，也謝謝所有歌迷，謝謝你們陪著一個這麼任性的樂團瘋狂到現在。」小橘也趁這個機會向老婆深情告白，「她是一個很勇敢的人，因為要做一個搖滾樂團成員的太太，真的很辛苦，常要面對我一離家演出巡迴，就是十幾二十天的孤獨，謝謝她。」吉他手劉逼與貝斯手霸天也相繼感謝現場工作人員與歌迷：「沒有你們，就不會有今天的演唱會，你們就是八三夭最重要的家人。」