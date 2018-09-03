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新鉅科8月營收創55個月新高 前8月已超越去年全年

鉅亨網2018/09/03 18:56
鉅亨網 / NOWnews
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光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 今 (3) 日公布 8 月營收，達 2.61 億元，創近 55 個月來新高，年增率 3.16 倍，累計 1-8 月營收達 9.86 億元，已超越去年全年營收 8.77 億元。

新鉅科因新產品拉貨大增同時，也積極尋求改善製程及良率，將有助毛利率朝正向發展。

新鉅科 8 月營收為 2.61 億元，月增 18.6%，年增 3.16 倍，前 8 月營收為 9.86 億元，年增 62.56%。

新鉅科今年第 2 季營收大增至 3.33 億元，但仍呈現虧損，單季稅後虧損 1.3 億元，每股虧損 0.82 元，上半年稅後虧損 3.19 億元，每股虧損 2.01 元；新鉅科第 2 季及上半年面臨製造成本遠超過營收金額的壓力，導致業虧損。

新鉅科累計前 8 月營收達 9.86 億元，年增 62.56%，已超越去年全年 8.77 億元，今年營收成長，主要是因新產品出貨增加。

目前新鉅科主要產品為手機鏡頭，營收比重約 40%，主要客戶為中國大陸手機廠；筆記型電腦鏡頭因市場穩定、營收比重維持 30% 左右。新鉅科今年以來手機鏡頭業務快速成長，帶動營收加溫，目前手機鏡頭主要規格包含 500 萬畫素、800 萬畫素、1300 萬畫素等，持續配合客戶需求開發新產品。

新鉅科去年透過私募引進鏡頭模組大廠丘鈦集團，目前持有新鉅科股權比例約 36%，丘鈦的主力客戶則包括中國大陸手機品牌廠華為、OPPO 等。

新鉅科日 K 線圖

 

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