新鉅科8月營收創55個月新高 前8月已超越去年全年

光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 今 (3) 日公布 8 月營收，達 2.61 億元，創近 55 個月來新高，年增率 3.16 倍，累計 1-8 月營收達 9.86 億元，已超越去年全年營收 8.77 億元。

新鉅科因新產品拉貨大增同時，也積極尋求改善製程及良率，將有助毛利率朝正向發展。

新鉅科 8 月營收為 2.61 億元，月增 18.6%，年增 3.16 倍，前 8 月營收為 9.86 億元，年增 62.56%。

新鉅科今年第 2 季營收大增至 3.33 億元，但仍呈現虧損，單季稅後虧損 1.3 億元，每股虧損 0.82 元，上半年稅後虧損 3.19 億元，每股虧損 2.01 元；新鉅科第 2 季及上半年面臨製造成本遠超過營收金額的壓力，導致業虧損。