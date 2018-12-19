知名小說《徵婚啟事》作者陳玉慧，明年將出版新書《德國丈夫》，她在書中真實公開在歐洲被性侵過程，更透露「連警察也想性侵」，日前她先在臉書公開一小段摘文，讓許多網友感到心疼。

陳玉慧憶起那年她23歲，在巴黎時一名瘦弱男子尾隨她，「明顯像一個永遠得不到性的人」，她透露男子性無能，只花一秒就在她嘴裡留下精液，「那一夜他讓我嘔吐，我不但無法入睡，且不斷地刷牙、漱口」，陳玉慧更為此多次看婦科醫生、心理醫生。

第二次性侵發生在西班牙，那是她第一次也是最後一次自願搭便車，也因為這樣被一個看起來非常友善的男人性侵，「他直接把車子開上山上，我無處可逃，決定放棄反抗，因為我不知道他會不會殺了我。」對方認為是陳玉慧勾引他，還將她丟在山路與公路口，身上沒錢只能搭便車的她，好不容易搭上一輛農耕車，陳玉慧才能到達警局報案。

警員們決定讓她在警局休息室過夜，沒想到她認為全世界最安全的地方，竟在夜半十分，反鎖的門被打開了，警員竟然脫掉襯衫走向她，陳玉慧完全崩潰並大叫，警員上前堵住她的嘴，之後便離去。

她心痛反思：「我不該穿迷你裙，不應該夜晚一個人走在巴黎十六區，我不該搭便車，我不該去和一個我喜歡的男生說這些，我不該去警察局？」而這些過往也對她加深了內在的悲愴和卑微感，她想遺忘卻忘不掉，寫作時回想起，仍流下痛苦的淚水。