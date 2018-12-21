本田 (7267-JP) 的美國子公司「Honda Aircraft Company (HACI)」週四 (20 日) 在東京舉行日本首架「HondaJet Elite」的交機典禮。

「HondaJet Elite」這架飛機，是由遊戲公司 COLOPL(3668-JP) 的共同創辦人、日本創投公司個人投資家千葉功太郎、參與民間宇宙火箭開發的崛江貴文、實業家山岸廣太郎等人所共有。HACI 在 2018 年 6 月透過 HondaJet Japan 在日本接受顧客下訂，目前已經拿到 10 多架飛機的訂單。

「HondaJet Elite」於 12 月 7 日取得日本國土交通省航空局的型式證明，於 12 月 20 日在日本東京羽田機場，舉行在日本的首架同型機交機典禮。出席人士有日本國土交通省航空局長蝦名邦晴、HACI 社長藤野道格、日本市場經銷商 HondaJet Japan 遠矢源太郎 CEO。

儀式上，航空局長蝦名邦晴，將型式證明書頒發給 HACI 社長藤野道格，隨後進行飛機的交機儀式。

HondaJet (圖片來源：翻攝自 HondaJet 官網)

「HondaJet Elite」是「HondaJet」的進化版，售價 525 萬美元 (約 1.63 億元)，載客人數 7 人。在相同級距的飛機當中飛得最高 (最大飛行高度 13106 公尺)、也飛得最遠 (飛航距離達 2661 公里)，可從東京直飛台灣或上海。為了降低空氣阻力，將引擎裝設在機翼上方是 HondaJet 的最大特徵。

本田 (7267-JP) 今 (21) 日在東京股市上半場的表現，日本時間 11:30 時下跌 1.13% 股價 2930 日圓。

(圖片來源：Google)

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