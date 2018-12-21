Make a wish！聖誕節就要來了，想起掛滿繽紛水晶的聖誕樹就覺得好幸福，Thomas Sabo 特別以聖誕歡慶季節為題，將充滿溫暖祝福的美好能量，注入 Charm Club 系列秋冬新款，為你增添過節氣氛，平時佩戴也能感受滿滿的喜悅心願。

照亮黑暗的伯利恆之星、浪漫的許願槲寄生，Thomas Sabo 精心挑選眾多象徵神聖光榮的宗教雕像，並將充滿祈願能量的月光與繁星引入設計，搭配品牌充滿特色的 Charm Club 自由串搭理念，喚醒聖誕最純樸核心的真摯情誼。光聽就覺得好期待，編輯選不出來哪一款墜飾最可愛，這次就把華麗的「純銀聖誕祈願手鍊」，仔細開箱給你看！

純銀立體雕刻的小天使在雲上睜著可愛大眼撒下圓夢魔法，祥和溫暖的聖母身旁有閃耀的鋯石璀璨光芒，夜空中的滿天星斗則鑲嵌上多彩寶石，與貴族星芒、皎潔月亮共譜繽紛聖誕節。編輯推薦你還可以搭配之前推出的復古風星座墜飾，或挑選有特殊意義的英文字母一起點綴，構思出充滿獨特自我風格的飾品，對自己象徵祈願，或為家人、朋友帶來祝福都很合適。

編輯最喜歡一款名為「宇宙主宰者」的純銀鍍 18K 金墜飾，在手掌心畫上眼睛、愛心等符號，擦著指甲油並鑲上碎鑽，彷彿隨時要與人 High-five 的可愛模樣，看了心情就超好！最特別的是，編輯發現有好幾款墜飾的背面藏有閃鑽與星星等圖樣，戴在手上翻轉時還能發現好多驚喜。