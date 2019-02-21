台北燈節即將 24 日迎接重頭戲「踩街嘉年華遊行」，其中最受注目的東京迪士尼度假區 35 周年慶特別遊行，更是備受期待，遊行花車已在西門町進行展示。此外，台北市觀傳局也找來「學姊」黃瀞瑩帶路，將台北燈節必拍打卡景點一次打包收藏。

觀傳局表示，踩街嘉年華遊行將在 24 日下午 3 時登場，以福星國小（中華路、開封街口）為起點，沿中華路一路直行至中華路及貴陽街口。首度來台的東京迪士尼度假區 35 周年慶特別遊行團隊中，米奇等迪士尼明星們將會乘坐特別版花車，與現場的朋友見面致意，同時也會於主舞台進行表演。

觀傳局也找來「學姊」黃瀞瑩帶路，帶民眾一起尋找必拍打卡景點，像是迪士尼遊行花車「 Dream Cruiser III 」，已在中華路一段與漢口街二段路口進行展示，另外還有高達 3 公尺的米奇 90 周年紀念禮盒，側搭配環形 LED 螢幕播放米奇歷年經典動畫，早就吸引大小朋友爭相拍照。

此外，觀傳局推薦三井倉庫旁的植光‧花，由一顆顆光點組成，以植物體的方式衍生遍佈，自然的韻律呼吸，在水中隨風搖曳；台灣省城隍廟、中華路一段的浪漫燈海；萬福國小師生以以自己的角度闡述屬於在地的故事，作品以剪紙或動態故事燈的方式呈現，大紅的喜氣與「數大就是美」的整體感，好看也好拍。