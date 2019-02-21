上完廁所洗手是個好習慣，但使用公廁的洗手乳存在的風險，不可不知。

美國南卡羅萊納州一名33歲的女子瑞秋（Rachel Star Withers），上個月在公廁用洗手乳洗手之後，臉上開始出現血瘡，最後幾乎半張臉都遭到侵蝕，原來她感染了致命的「食肉細菌」。

瑞秋把她感染的照片PO到網路上，可以看到一開始，她的臉上先是出現一塊塊的紅腫，看起來像長了粉刺的皮疹，但傷口隨著時間惡化，紅腫的地方慢慢變成腐爛的坑洞，最後坑洞附近的皮膚還皺成一團，看起來就像是「喪屍」一樣可怕，到醫院檢查後才知道，原來是感染了「食肉細菌」。

瑞秋感染的細菌是產酸克雷伯氏菌（Klebsiella Oxytoca），一般的情況下，這個細菌都存在於人體的肉臟中，不過如果細菌出現到胃部以外的地方，就很有可能攻擊人類的肺部，引起腹痛、導致肺炎或尿道感染，對免疫系統較弱的人來說，可能會有致命危險。

著名清潔專家普羅達諾娃（Ralitsa Prodanova）警告，除非壁掛式的給皂機在重新灌裝洗手乳時有好好的清洗，不然很容易成為細菌的溫床，「人們可能認為給皂機本來就很乾淨，但事實上，就連那些裝抗菌藥物的容器也存在固有的風險。」她建議，民眾隨身攜帶抗菌洗手液，以避免使用外面的洗手乳，反而遭到細菌感染。