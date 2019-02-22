有民主黨議員要對富人大幅加稅，一則降低收入不均，一則削減預算赤字。但保守派議員則說，降低赤字的較佳方式，應是削減支出。

證據顯示，若焦點在降低赤字，則保守派的做法才是對的。

分析師研究了經濟合作暨發展組織 (OECD) 的 16 個會員國近 40 年削減赤字的政策，包括約 3500 種削減赤字的措施。結果非常明確：要穩定債務佔 GDP 的比例，又要減少對經濟成長的傷害，削減支出要比加稅有效得多。在某些情況下，削減支出不但不會造成經濟衰退，還可擴大 GDP 成長。例如，1990 年代的加拿大或 1980 年代末期的愛爾蘭。

另一方面，加稅只會造成幾年的經濟衰退，在許多情況下，甚至無法降低債務佔 GDP 的比例，因為加稅會造成 GDP 緊縮。歐洲近來的緊縮措施，便出現了種結果。2009 至 2017 年的西班牙便是一例。

在美國，2019 會計年度，預估赤字約佔 GDP 的 4.7%，高於 2018 年的 3.9%。2018 會計年度結束時，聯邦赤字約佔 GDP 的 80%。在承平時期，且經濟成長了約十年，並未出現衰退，這三項數據不得不謂巨大。

對富人加稅，降低收入不均，固然合理，但此一政策並無法解決債務問題。還必須對中產階級減稅，才能增進消費者支出。

此外，公共財政的基本原則顯示，對富人加稅的較明智方式，應是減少逃稅漏洞與扣除額，這較直接加稅更為有效。

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