星座特質是否會影響一個人的理財觀或理財策略？根據銀行大數據分析發現，射手座、處女處、天蠍座依序位居資產最豐的前3名，其中第1名射手座資產配置有6成以上為現金存款；第2名處女座存款、投資及保險比例上各占3成；第3名精明的天蠍座，偏愛固定收益的保險產品，占比高達6成。

凱基銀行大數據分析發現，位居資產最豐榜首的射手座、資產配置有超過6成比例在現金存款，很可能與其喜歡單純、直接的性格特質相關，亦可能是因射手座希望經常保持投資的靈活彈性。在凱基銀行理財專員服務的經驗中，也發現射手座貴賓的人緣極佳，特別偏好參與「財富管理貴賓推薦親友」活動。

位居第二名的處女座，投資風格則呈現穩扎穩打的策略，在存款、投資及保險比例上為各占3成，資產配置穩健均衡。凱基銀行分析，金錢態度務實的處女座，喜歡仔細分析找出最有利的投資機會，適合收益相對穩定的高利定存專案。

第三名的天蠍座則是偏愛固定收益的保險產品，占比高達6成，不論是在產品種類別或購買次數上，天蠍座都占據首位，尤其保險商品種類繁多，也滿足天蠍座精打細算，喜於找出成本效益最高的性格，是能兼顧理財及人生風險管控的箇中高手。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，星座排名僅供趣味參考，其實高資產客戶的共通特質都是非常了解自身需求，進而理性擬定行動策略，並透過理專定期績效追蹤，建議民眾投資時不要僅憑自己的直覺作決策，而是應善用專業理財團隊的需求分析與規畫建議，早日達成人生財富目標。