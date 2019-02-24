效力於北海道日本火腿鬥士隊的台灣選手王柏融，今（ 24 ）日在熱身賽出戰讀賣巨人隊。監督栗山英樹指出，目前王柏融調整狀況相當好，只希望開幕之前不要受傷。栗山特別提到，王柏融長打的感覺和一朗還有點類似，並期待王柏融以中心打者身分為球隊拿下勝利。

熱身賽到現在，王柏融的表現有目共睹，栗山英樹賽前接受台灣媒體採訪時表示，本來以為王柏融和日本投手對戰時，會發生一些意想不到的狀況，不過王柏融都用自己的方式去對應，教練團也都有掌握到，「現在就希望開幕之前都不要受傷就好。」栗山指出，到開幕之後會對戰到更多日本投手，而日本投手和台灣投手的配球方式相當不同，與其說遇到課題，倒不如說希望他能夠迅速適應。栗山還提到，一朗在去美國前幾年，為了球隊開始追求長打，而當他看到王柏融的長打時，有一點點當時一朗的感覺。

至於被問到棒次，栗山表示，其實王柏融的打擊，打哪一棒都很勝任，但自己身為監督「我必須要考慮到球隊的勝利」，所以他所想的，是要將大王排在哪一棒才能打回最多分數，「當然還是會讓他扛下中心棒次」。

現在效力於讀賣巨人隊的陽岱鋼，過去也在栗山英樹的麾下，栗山表示，在看到陽岱鋼之前，以為台灣的打者都和陽岱鋼一樣，腳程很快又具有天分；但是，王柏融似乎還具備了和日本選手一樣的打擊技巧，「近幾年台灣有天分的打者很多，所以像王柏融這樣的是很特別的存在。」

栗山英樹指出，陽岱鋼是從高中就在日本，因此球探都能夠掌握他的狀況，也知道能成長到甚麼程度。而王柏融是從台灣職棒挑戰日職，栗山認為，過去曾把大谷翔平送到美國去，希望天使隊好好照顧大谷翔平；而現在的心情就完全不同，是抱持著要好好照顧王柏融的心態在培育這名選手，才不會辜負台灣球迷的期望。