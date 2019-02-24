5566出道17年，終於在昨（23）晚踏上台北小巨蛋舞台，舉辦「Since 5566 演唱會」，演唱會上孫協志、王仁甫、許孟哲勁歌熱舞重現當年經典，滿滿回憶殺讓歌迷心情超嗨，在最後一個環節，過去的團員，現在從事幕後工作的小刀，也站上舞台唱跳〈無所謂〉，掀起演唱會高潮。演唱會結束後，他們也舉辦了慶功宴，為此次演唱會劃下圓滿的句點。

演唱會從晚上7:30開始，一連唱到晚上11:47，由於超時17分鐘，所以被罰款15萬元，對於超時這件事，5566表示早就心裡有素，他們自己也向主辦單位說想要唱很多歌，唱多一點，王仁甫提到：「那時候就想說，演唱會上就話就盡量少一點，結果我們一直聊，耳機就一直叫。」

歌迷敲碗好久，才盼到這場暌違17年的5566演唱會，被問到有沒有考慮加場，或是到高雄巨蛋舉辦演唱會？他們立即表示，如果真的要到高雄，可能要下午5點就開場。至於確切的加場事項，5566笑說其實沒有聊到，但透露海外的部分有在談，新馬地區正在接洽。

3人也談到演唱會結束後如何慶祝，孫協志突然慎重地表示想要好好吃一頓飯，「為了演唱會不能吃炸的烤的，已經….其實也沒多久，半個月而已。」一語讓身旁的人都哈哈大笑，王仁甫立即開口附和：「我也餓了很久！還瘦了3公斤欸！我都覺得應該要脫衣服跟大家見面。」許孟哲同樣也是想好好吃正常的食物。

好久沒在螢光幕前亮相的小刀，在演唱會最後一part也上台與其他3人熱舞，小刀提到，回歸5566真的很辛苦，「我的部分還好，太多年沒跳，就覺得哇靠怎麼這麼累，而且他們的舞比我激烈太多，這次的表演真的很佩服，太猛了！」而每個人在演唱會結束後也給自己打了分數，孫協志說：「我今天滿快樂的，未來我自己也想要攻蛋，今天狀況滿好的，我給90分。」許孟哲則是在開場時，耳機沒調整好，幾段音樂沒聽到，給了自己85分；王仁甫給自己80分，原因是因為忘詞了；小刀更是給5566打101分的超高分。