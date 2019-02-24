為期 9 天的台北燈節今（ 24 ）日落幕，最受歡迎的踩街嘉年華遊行也在下午 3 點在中華路一段登場，雖然今日雨勢不斷，仍澆熄不了民眾熱情，其中，眾所期待的「東京迪士尼度假區 35 周年慶特別遊行」首次在海外演出，而受到小朋友歡迎的熊讚、粉紅豬小妹佩佩等，也讓現場氣氛再掀起一波高潮。

台北市觀傳局表示，雖然今日雨勢不斷，但中午開始就有民眾排隊等待觀看遊行，估計吸引近萬民眾欣賞。踩街嘉年華遊行將以福星國小為起點，沿中華路一路直行至中華路及貴陽街口。

打頭陣的「東京迪士尼度假區 35 周年慶特別遊行」，米奇、米妮等迪士尼明星穿著雨衣登場，同時安排專業舞者及台北市約 80 名小朋友一起同行，當東京迪士尼度假區音樂響起，民眾立刻陷入歡呼，紛紛跟著音樂舞動。

其他遊行隊伍包含光榮城市、豬事大吉、國際都會、活力台北 4 大梯隊，表演團體包括北一女中等學校樂儀隊、啦啦隊、獅鼓隊等，還有多元音樂元素花車與表演團體，共有 9 輛花車、超過 30 個團隊演出、近千人的共同參與。

民眾陳小姐表示，遊行開始後雨勢有比較小，等待是值得的；另名李小姐則抱怨，雖然主辦單位宣導穿著雨衣看遊行，不過卻有民眾仍執意撐傘，好幾次都被戳到，雨傘也影響看遊行的視線。