中國大陸河南省鄭州一名女子罹患全身性紅斑狼瘡，由於病情惡化，醫生診斷後認為無法治癒，其楊姓丈夫同意放棄治療，把人帶回家休養，但因想省錢找了俗稱「黑救護車」的無牌照救護車載送，司機卻在途中不斷要求加價，耽誤時間，導致楊妻不幸在車上去世。

綜合陸媒報導，楊男的妻子在鄭州大學附屬第一醫院治療，由於家境不好，當楊妻病情惡化，醫生判斷無法治癒時，楊妻也不想再花錢治療，決定回家休養。恰好楊男在醫院外撿到黑救護車的卡片，為了省錢，他便與朱姓司機談妥，以 1800 元人民幣（約新台幣 8241 元）的價格將楊妻載回家，不料當楊妻被推到醫院大門口時，朱男立刻以「天氣不好」為由，加價到 3000 元。

楊男原本不願接受，但最終還是妥協，沒想到途中朱男又開口，以路途遙遠、坡度大、耗油量大等理由，要求漲價遭楊男拒絕，當車子開到村口時，朱男甚至停下車要求加錢，一再耽誤返家時間，最終楊妻經不起折磨，來不及回到家就在車上斷了氣。

俗稱「黑救護車」的無牌照救護車在中國大陸相當猖獗，但至今卻無法可管，雖然警方不時查緝，鄭州警方去年下半年也查獲一個黑救護車組織並扣押 10 幾輛黑救護車，但類似事件仍持續發生。當地衛生和計劃生育委員會僅表示，民眾可透過行車證上的車輛性質，區分是否為正規救護車。