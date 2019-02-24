父母心疼兒女生活壓力大是再自然不過的事，一名 6 旬婦人不捨兒子媳婦過得辛苦，每個禮拜從台北買 3、4000 元的菜坐高鐵到台南送給兒子一家，沒想到卻被兒子跟媳婦嫌棄，讓她失望不已，最後更死心和兒子斷絕聯絡 2 年多。

婦人的另名媳婦在臉書《爆怨公社》發文表示， 66 歲的婆婆心疼大兒子一家過得辛苦，每個禮拜買了 3、4000 元的菜，從台北坐高鐵到台南送給兒子，但兒子卻希望母親能自己從車站搭車來他家，直說「媽！你知道我每個禮拜從家裡到車站油錢要花多少嗎？」

不僅如此，婆婆一進家門，大媳婦就要她快去洗澡洗頭，婆婆解釋「我是洗好澡洗好頭才下來（台南）的耶」，不料媳婦竟嫌棄地回「你剛剛在外面走，有很多細菌」，讓原 PO 氣得直說，「當初他們還沒買房子的時候，住在婆婆跟他弟弟的家，一家三口怎麼一進門也沒有去洗澡洗頭！」此外，媳婦曾問婆婆買這些菜要多少錢，婆婆回答後強調「我沒有要你付錢喔！」媳婦則酸言酸語地回「我知道啦！我只是在想他要賺多少錢，才能吃到這些菜」。

原 PO 提到，婆婆每次到台南，不只送菜，還會拿錢給大兒子夫妻，因為媳婦說「要幫小朋友存基金」，藉著小孩的名義要錢，但她私下卻又對自己兒子說「阿嬤跟叔叔才是一家人，我跟爸爸還有你才是一家人，我們是不同家的人」，婆婆還是從孫子口中知道這件事，難過不已。

原 PO 表示，當初大兒子想買房但沒錢，只好向婆婆開口，還帶她一起去看房子，更保證自己買房後一定會把母親接來同住，婆婆想說退休後能看孫子，就這樣幫忙付了頭期款。事實上，婆婆原本打算退休後台北、台南兩邊住，小兒子對此沒有意見，但大兒子卻始終沒有表示，直到某次媳婦載婆婆去高鐵站時，直接表明「妳要過來住是不可能的」，更說婆婆的言行舉止會影響到小孩，要婆婆去看心理醫師等，大兒子知道後卻拒絕叫老婆為這番言論道歉。種種的一切讓婆婆心灰意冷，自此跟大兒子斷絕聯絡 2 年多。

雖然跟大兒子夫妻斷絕聯絡，但婆婆跟孫子的感情很好，祖孫倆常偷偷透過 LINE 聯繫感情。近日因為土地問題，大兒子又打電話向婆婆哭訴，表示自己最近很辛苦，希望婆婆能幫忙問一下財產的事，厚臉皮的程度讓原 PO 氣炸，但她也透露，婆婆只是喜歡孫子，其餘的根本不想理會。