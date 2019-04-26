（中央社記者潘智義台北26日電）自行車廠愛地雅工業公司今天在櫃檯買賣中心重大訊息記者會宣布，為改善財務結構，擬減少實收資本額新台幣6億6107萬4620元彌補累積虧損，減資比例約30%。

愛地雅董事長張元賓宣布減資消息後，由副總經理賴名美說明，107年度期末待彌補虧損計10.72億元，公司實收資本額為22.03億元，計2億2035萬8208股，每股面額10元。為改善財務結構，擬減少實收資本額6.61億元彌補累積虧損，銷除已發行股分6610萬7462股，減資後實收資本額為15.42億元，減資後發行股數計1億5425萬746股。

賴名美受訪時表示，去年度主要虧損來自認列被投資公司ASI虧損，愛地雅在3月6日重訊已說明106年12月29日經董事會決議通過投資主要銷售客戶ASI公司2000萬美元，其中1000萬美元為以債作股，並於107年4月10日取得ASI公司50%股權。在愛地雅公司投資7個月後ASE集團即於107年11月16日聲請重整。

她指出，ASI公司為擁有FUJI等知名品牌的自行車行銷公司，在自行車業界屬於營運穩定的公司。

她表示，減資案將在今年度6月股東會通過，並經主管機關核准後，以減資換股基準日股東名簿記載股東及其持有股份分別計算，預計每仟股換發700股，即每仟股減少300股；減資後不足1股的畸零股，得由股東自舊股票停止過戶日前5日起至停止過戶前1日向公司股務室辦理拼湊整股登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足1股畸零股，改發現金，不足1股畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。

另外，因共享單車侵蝕傳統自行車市場，愛地雅盼提高電動自行車銷售比重，尤其看好歐洲電動自行車市場，波蘭廠將扮演主要供貨角色，既可陸運銷售歐洲，也可降低關稅負擔。（編輯：楊凱翔）1080426