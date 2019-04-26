（中央社記者吳佳蓉台北26日電）國發會今天發布3月景氣燈號，出口及製造業廠商對當前景氣看法都有改善，3月雖續呈黃藍燈，但綜合判斷分數比上月增加3分，升至20分。官員認為，景氣走緩現象可能有所改善。

3月景氣燈號分數上升，主因是機械及電機設備進口由綠燈轉呈紅燈，一次增加2分，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，製造業營業氣候測驗點由藍燈轉呈黃藍燈，各增加1分，但工業生產指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分，其餘5項構成指標燈號則不變。

國發會經濟發展處處長吳明蕙說，3月景氣同時指標雖然持續下跌，但跌幅並未再擴大；景氣領先指標經季節調整後，由跌轉升，且是連續3個月走升。加上近期內、外需有利因素支持，景氣走緩現象可能出現改善。

吳明蕙表示，領先指標連三升，背後主要受三股動能支持，首先來自半導體設備進口升溫，其次是製造業營業測驗點改善，反映廠商對當前景氣看法有改善，再來是3月建築物開工樓地板面積創近2年同月最高，也有助改善領先指標。

不過，吳明蕙也說明，領先指標近3個月的累計僅成長1.59%，增幅不大，因此還是要持續觀察，後續動能是否可望持續。另一方面，觀察各構成項目燈號，也並非全面好轉，表現有好有壞，因此，對未來景氣走勢，仍抱持較保守態度。（編輯：鄭雪文）1080426