週五 (26 日) 美國公布第一季國內生產毛額 (GDP) 達 3.2%，遠優於外界預期，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 對此樂觀表示，美國強勁的經濟將讓美國在美中貿易談判中佔據上風。

庫德洛週五受訪時稱：「中國經濟正在下滑，而且已經下滑非常長的一段時間。誠如我所說，美國經濟正處於繁榮週期，看不到盡頭。所以我們相信，這確實帶給我們一些籌碼。」

美國商務部週五公布，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 成長率達 3.2%，創自 2015 年以來美國經濟最佳首季表現，遠優於外界預期的 2.5%。

庫德洛稱：「因為我們 (美國) 的經濟實力、中國還需要開放經濟來改善其經濟成長前景，我們將非常具侵略性。」

早前，庫德洛指出，第一季美國經濟增長會比我們許多人擔心的要強得多，並且重申美國經濟在 2019 年及以後仍可維持 3% 的增速。

中國官方上週三 (17 日) 公布第一季第一季國內生產毛額 (GDP) 成長率達 6.4%，亦優於市場預期。

美中雙方有望在下月底敲定貿易協議，美國總統川普週四 (25 日) 表示，中國領導人習近平將很快訪問白宮，推動完成貿易協議的預期。

談到美中貿易談判進度，庫德洛透露：「談判取得相當不錯的進展，但我認為 (川普) 總統會同意這一點，中國需要的遠遠超過我們 (美國) 需要的，我們希望達成一項對兩國都有利、並能促進兩國經濟成長的協議。」

美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將在 4 月 30 日於北京展開第 10 輪高階貿易談判，針對 7 項議題進行磋商，包括智慧財產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、採購和執法機制。

中國國務院副總理劉鶴隨後將率團於 5 月 8 日前往華府進行更多細節的討論。

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