若有不屬於自己的物品突然出現在機車踏板上，可得小心了！一名高雄網友日前在臉書上表示，27 日下午他發現自己的機車踏板上無意間多了一個氣泡墊包起來的「神秘黑盒」，下意識覺得不對勁，趕緊報警處理；雖然最後證實是虛驚一場，但他仍提醒其他網友，若遇到這種情況「趕快報警、千萬不要觸碰」，否則下場可能會很慘。

這名高雄男網友在臉書社團「爆料公社」中 PO 文分享經驗，他表示，27 日下午他去牽自己停在機車格內的機車時，發現腳踏板上竟然莫名多出了一個「黑盒子」，且還用氣泡墊包得好好的，當下他警覺有異，趕緊報警處理。

男網友表示，自己有先拍下照片存證，接著警方到場確認後發現，氣泡墊內疑似是一個舊型化妝盒，整體全新、內部也沒有放置任何違法物品，才證實是虛驚一場。

不過這名網友仍然提醒，若是遇到這種狀況，最好的自保方式就是趕快報警，千萬不要去觸碰，「不要去觸碰以免留下指紋，拍照與報警就對了！」其他網友表示：「很多人都會覺得會不會有放好東西，貪小便宜」、「動了旁邊可能就有人衝出來說我裡面放的 20 萬不見了之類的」、「前幾天還遇到放筆電的…」、「這是最新的詐騙手法嗎？」、「如果放的是毒品，就真的 GG 了…」