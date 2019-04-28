蔡英文總統今（28）日接見美國聯邦參議員昆斯（Chris Coons）及何珊（Maggie Hassan）訪問團時，感謝美國政府持續透過對台軍售及軍事合作，來協助台灣強化自我防衛能力。蔡英文表示，「台灣已準備好、有意願、也有能力為國際社會做出更多貢獻」。

蔡總統致詞時指出，今年是《台灣關係法》立法40週年，很高興這段時間能夠接待許多來自美國的朋友。就像聯邦眾議院裴洛西議長（Nancy Pelosi）說的，這項立法強化了台美「無可動搖」的關係，也在雙方的自由、民主、法治等共享價值基礎上，不斷地深化關係。

蔡總統感謝美國國會不分黨派，大力支持台美關係。她也特別感謝昆斯參議員和兩黨參議員共同提出「2019年台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2019）。除了支持台灣的國際參與、以及洽簽台美雙邊貿易協定（BTA），並且強調台灣是「自由開放的印太地區」的重要一環，邀請台灣參與雙邊及多邊軍事演習。

蔡總統強調，台美堅實的安全夥伴關係，不但對於維護區域和平穩定非常重要，也符合印太區域的共同利益。我們感謝美國政府持續透過對台軍售及軍事合作，來協助台灣強化自我防衛能力。我們也期盼繼續跟美國加强合作，攜手捍衛區域安全。

蔡總統指出，台灣已準備好、有意願、也有能力為國際社會做出更多貢獻，相信台美在既有的穩固基礎上，能夠繼續加強夥伴關係，一起成為區域和世界上一股良善的力量。最後，總統再次歡迎昆斯與何珊參議員來訪，並祝福他們訪問圓滿順利。

昆斯議員指出，他這次來台，是為了持續強化台美雙方基於《臺灣關係法》所發展的堅實關係，並非為了製造外交新聞或意欲改變兩岸現狀，而是要持續鼓勵兩岸進行建設性的對話。

何珊也說，這次來訪一大重點就是要促進人與人之間的了解，讓雙方關係可以更上一層樓，特別是歡慶台灣關係法40週年之際，重申該法案的重要性，希望此行能有更多的收獲。