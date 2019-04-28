

澎湖海巡隊28日接獲漁船通報，於目斗嶼北方海域有中國大陸漁船非法越界捕魚，隨即派遣澎湖艦前往查處，在下午13時40分於目斗嶼北方14浬處發現「台張浮0713號」，剛好下網使用非法網具流刺網在澎湖海域違規作業，破壞台灣的漁業資源，海巡立即派遣小型警艇強勢登檢控制該船，在晚間9時左右押返馬公港。



這艘「台張浮0713號」來自福建泉州的台商投資區張坂鎮，那裡是大陸重點扶植的高新科技園區，不過也有許多傳統的漁民習慣跑到海峽中線捕「盤子魚」，據澎湖艦長黃聰正表示，這艘小船從泉州浮山港出發，中午就抵達澎湖海域作業，大陸漁船心存僥倖的以非法的流刺網撈捕，因此海巡一定要強力執法杜絕越區作業。

澎湖艦以船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與第十三巡防區岸際雷達系統互相驗證，於目斗嶼北14浬海域發現「台張浮0713號」越界陸船進行放網作業中，經廣播命陸船停俥受檢，但該陸船拒不配合，遂施放小艇配合母艦實施夾擊登船檢查。





登檢人員發現陸船使用長度達400米流刺網漁具，清艙後發現5公斤漁獲均為底棲魚類，且於船員隨身行李中發現五罐豬肉罐頭，「台」船及陳姓船老大等4名船員押返馬公進行行政調查，經查該型陸船為首次出現澎湖海域，陳姓船老大說，為避免漁網受其他拖網陸船影響，遂選擇於目斗嶼海域下網，全案在完成調查後，將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，另配合防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業，為防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區，查獲豬肉製品全數交由農委會動植物防疫檢疫局及家畜疾病防治所處理。