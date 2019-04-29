傳說中一生中只要看過一次極光，就會幸福一輩子…身為「極光觀賞」的熱門國家冰島，整個國家位於極光範圍內，可見極光的機率可以說是相當之大，但又因冰島天氣多變，又讓「極光女神」現身的機率變得珍貴幾許。為了追尋「幸福極光」，記者一行人來到位於奧爾塔內斯鎮，在冰島總統官邸附近，鄰近海邊一家同樣富有維京、漁村文化特色的「漁夫村落」（Hlid Fisherman’s Village）作為下榻休息的旅館。「Hlid」在冰島語具有「門」（Gate）的意思，故有人稱這間是「門旅館」，在冰島是打開「極光大門」的熱門景點之一！

距離冰島首都雷克雅未克（Reykjavík）開車車程只需要約15分鐘，對於安排市區景點旅遊的自駕旅行者來說，「漁夫村落」（Hlid Fisherman’s Village）是不錯首選。該區總共包含25間房間，依序有「Double superior room」雙人高級房、「Twin／double standard room」雙人／雙床標準房兩種房型，一旁的餐廳則可以容納近80人。距離同樣企業體系底下的冰島特色餐廳「維京聚落」（Viking Village）一處也只需十分鐘左右的車程，這邊要「打星號」提醒一下各位朋友，房間登記Check in需要在「維京聚落」一旁的Viking Hotel進行辦理，而不是在「漁夫村落」，這些資訊會寫在預約信件當中，建議遊客要多多注意，避免到了漁夫村現場撲了一場空。

我們入住的房型是「Double superior room」，房內設計乾淨簡潔，裝飾風格相當可愛，有酒桶做成的小桌子、藏在角落的「手提油燈造型」的小夜燈，掛著牆上的漁網概念的小壁畫，房間內還附有一張沙發可供休息、談天，另一邊打開門望眼而去是城市燈景與雪景，讓你入住房間內無死角追尋極光。對於第一次追北極光的朋友，可能不懂得什麼叫做「極光指數」、「極光APP」等，旅館提供一個貼心服務，當晚值班經理會在極光出現後，搖響清脆鈴聲提醒房客趕緊出來見見「極光女神」的倩影。

記者一行人入住時間大約是晚上九點多，入住時夜班值班經理向我們一行人表示：「今晚一定會出現極光」！聽聞此消息著實令人相當興奮，但深怕一個不小心，就會錯過一窺「女神之姿」的機會。時不時掀開窗簾往外一瞧，要不然就是打開門將頭探出去，仔細巡看一番。但是十度以下的冷冽夜風，好幾次將外面守著的記者逼回房間。約近晚間十點半左右，清脆的鈴聲從房外響起，值班經理呼喊著「極光出現」的消息，記者二話不說趕緊外套一穿，將老早就架好的相機和腳架提在手上，穿著自己帶來的輕便拖鞋就往外頭衝去。起初肉眼一瞧天空什麼都沒看到，藉由相機技術，才發現天空中有一小圈綠色的極光，悄悄探頭出來的女神倩影才被我們注意到。

可能是因為鄰海的關係，體感上比實際溫度又冷上了好幾度，儘管全身發抖，眼睛和臉蛋被冷風吹地好冷、好凍，為了「可以幸福一輩子」的極光傳說，說什麼也要好好撐下去！但俗話說得好「休息是為了走更長遠的路」，遲遲不肯勇敢現身的極光女神，將記者一行人逗得心裡十分煎熬，一行人決定先回房間內取暖、休息。在洗去一身疲倦後，約莫午夜之際，記者帶著還有一點濕潤的頭髮，穿著外套又往外頭去追尋極光，這次女神終於在天空中擺動著她美麗的裙襬！在鏡頭捕捉的效果底下，清楚看見「極光裙擺」飄動著的模樣，像是在跳舞一般，向記者一行人傳達幸福的喜悅，這樣的美麗也讓大家不忍心回房，一行人手上的相機快門聲此起彼落，和女神倩影交織成難以忘懷的極光交響曲。

【漁夫村落小資訊】

◎ 交通方式：從首都雷克雅未克開車約15分鐘可抵達。

◎ 官方網站：https://www.fishermansvillage.is/

◎ 更多詳細資訊請洽「北歐航空假期聯盟旅行社」（長泰旅遊、尊榮國際、成長旅遊和世邦旅遊…等）。