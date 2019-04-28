（軍聞社記者陳勝勳臺北29日電）「跑步的力量，超乎你想像，我卻無法想像，沒有跑步的日子。」倫敦時間4月28日下午1點54分馬拉賽事中，有一位跑者帶著中華民國國旗，以3小時40分的成績完成42公里賽程，格外受到矚目，他是來自臺灣的跑者，也是中華民國國軍第一位完成世界六大馬拉松夢想的佼佼者，他是來自臺灣的跑者葛芃欣。

目前服務於國防部政治作戰局軍聞社的新聞官葛芃欣上尉，畢業於國防大學政治作戰學院新聞系103年班，加入了陸軍令人聞風喪膽的兩棲偵察營，也就是俗稱的「海龍蛙兵」，陸續通過了種種艱難的儲訓考驗，造就他良好的體能基礎。

葛芃欣參加了世界六大馬拉松，分別是波士頓馬拉松、紐約馬拉松、芝加哥馬拉松、柏林馬拉松、倫敦馬拉松以及東京馬拉松；事實上，要參與這些世界馬拉松賽事，可不是只要報名就能夠參加，除了可以中籤獲賽外，其中難度最高的，莫過於參加歷史最悠久的「波士頓馬拉松」，因為這場賽事最具挑戰的理由，正是它的速度門檻限制，「BQ」（Boston Qualify），也就是指參與跑者全馬成績的最低標準。

它的成績，是根據不同年齡層與男女分別制定，年齡越小門檻愈高，而葛芃欣的年齡剛好是介在18－34歲的男性，時間是要在3小時5分鐘內完成（108年的波士頓馬拉松，更是提前到在3小時8秒內完成）；所以，許多跑者會以「波士頓馬拉松」當作一個努力突破極限的目標。

事實上，國防部長嚴德發相當鼓勵國軍各營區多發展部隊社團活動，陸軍司令陳寶餘上將也非常支持官兵參與營外體育競賽，無非都是希望軍人培養自主運動習慣，重視「體能即國力」的強軍觀念，而不是仰賴年度體測來督促。

「我以世界六大馬為目標前進，但在追求的過程，發現最美好的感受並不只是能夠完成世界六大馬拉松，而是在跑步的當下，它所帶給我的快樂，以及讓中華民國臺灣站上國際舞台的榮耀。」一直以來，葛芃欣信守了他對自己的承諾，無論颳風下雨、日曬雨淋，儘管身體再苦、心理再累，都要完成自己每天的「菜單」，他曾經一度在4個月內，跑上總計高達1400公里的路程，用雙腳彰顯中華民國國軍的驕傲。

成為第一位完成世界六大馬的軍人，葛芃欣回憶說，第一場世界馬拉松，是104年參加了東京馬拉松，出國前即萌生了帶著國旗挑戰世界舞臺的念頭，除了希望能夠看著國旗在世界競技場飄揚，更希望藉由自己一點心力，能夠榮耀中華民國國軍與國家。

葛芃欣認為，「做好最充足的準備，接著就是盡最大的努力。」以「挑戰國際舞台」當作目標前進的他，每天堅持工作之餘，追求世界馬拉松夢，軍聞工作近乎全天候、跨地域，每天都在忙碌，這樣非同一駐地的工作環境，對於運動員來說，必須打破了「規律」原則的障礙，在需要突破「自我體能標準」的訓練中，更需要精準的體能菜單與生活作息菜單，不僅是飲食上、睡眠上，在訓練上更是如此。葛芃欣提醒自己，再忙再累，都要維持固定的體能訓練，不能讓自己鬆懈，只要放過自己一次，就會有下一次的偷懶。

完成世界六大馬賽事，葛芃欣表示，非常高興，對於他而言，是一種自我實現，也是過去自己與部隊精實訓練帶給他的精良成果，未來他將持續在體能上精進，以不畏艱難、勇於挑戰自我的精神，繼續在世界舞台發光發熱，展現中華民國軍人勤訓苦練與追求榮譽的信念價值。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社