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《爐石戰記》HCT世界冠軍賽今（28）日正式完賽，最後由來自挪威的選手Hunterace擊敗德國選手Viper，拿起HCT世界冠軍獎盃。Hunterace賽後也接受媒體訪問，這位今年僅18歲的選手去年不僅是第一位達成三星大師門檻、也是年度積分最高的歐洲區選手，更在生涯第一次參加HCT世界冠軍賽就拿下世界冠軍，尤其是決賽第五戰與Viper上演精采對決堪稱近年《爐石戰記》最精彩的對決之一。Hunterace賽後接受了媒體訪問，以下是訪問內容。

Hunterace賽後受訪。

你成為新科且最後一個HCT世界冠軍的感覺？

Hunterace：感覺很棒，今年一整年努力終於開花結果，為了這次比賽我犧牲了很多，現在終於能完成目標實在是太棒了。

你最後一場看到Viper傳說連發的感覺是？

Hunterace：其實我當下非常驚慌，因為他打拉法姆後就會有很多無法掌控的狀況，所以我只好一邊打一邊考量當下的狀況還有整體的策略，真的是一場苦戰，我都差點要被壓力壓垮了，一直到Viper打完最後那張「戈魯爾」我才放下心來。

最後一戰把妖術扣很久，為什麼？

Hunterace：我是想把妖術放後面一點再打，因為他還有拉法姆，為了解後面的傳說大牌才留在手中。

Hunterace展示冠軍獎盃。

你如何排解你的壓力？

Hunterace：以目前環境來說，常常有很多不確定因素出現在比賽中，所以本來壓力就會比較大；所以當自己很累或又非贏不可時，壓力會非常大，我剛剛那場壓力大到都快休克了。

你終於獲得世界冠軍，證明自己是「人中之龍」，你的感覺如何？

Hunterace：之前很多人都跟我說我比其他人優秀，但我一直沒有在這種大型舞台上證明過自己。我覺得這是一個在大舞台證明自己的機會，因為我先前從未參加過HCT總冠軍賽，所以能獲得這次冠軍對我而言真的是意義非凡。

你已經是世界冠軍、三星大師，下一個在爐石戰記的目標是什麼？

Hunterace：我先前從未想過我能成為世界冠軍，所以能成為現任世界冠軍真的是太棒了，明年我有機會參加大師職業賽，我相信大師職業賽會給我們更多挑戰，我也會繼續努力成為世界最強的選手，所以我相信明年我不會缺乏自我挑戰的機會。

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