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隨著昨（28）日最後一屆《爐石戰記》HCT世界總決賽結束，緊接著即將開打的「大師職業賽」歐美亞選手名單也終於底定，一共48名選手將進行雙循環制的賽季比賽。原先需等待本次HCT世界冠軍賽才能確定的歐洲區及美洲區第16人，也在今天比賽結束後確定，其中美洲區第16名大師為「ETC」，而歐洲區第16名大師則是剛拿下世界亞軍的Viper。今天官方也特地讓選手們公開亮相，正式宣告大師職業賽季即將開跑。

昨晚在台北和平籃球場圓滿落幕的《爐石戰記》HCT世界總決賽中，由挪威選手Hunterace成功舉起最後一屆的HCT世界冠軍獎盃，也宣告《爐石戰記》HCT這一篇章的結束，接下來《爐石戰記》電競將由「大師職業賽」接棒。

大師職業賽將從5月進行至11月。

根據官方公告，全球「大師職業賽」將由歐、美、亞三賽區各邀請16位選手，各賽區的16位選手再分為各8人的兩個分區，由分區內選手進行雙循環賽制。賽季長度約為3個月，一年進行2個賽季，並將在賽季結束後舉行賽區內季後賽，並在11月舉行首次大師職業賽的世界決賽。

官方今日特地讓大師們現身世界總決賽現場亮相。

官方先前公布的名單中，除了亞太區以外，歐洲區與美洲區都只有公布15人，剩餘1名額則須等待本次HCT世界總決賽結果決定。隨著今日世界總決賽完賽，兩賽區最後一個名額也告確定，美洲區的最後一名額為「ETC」，他去年三次HCT季後賽都有參賽，最高有達到第7名的名次；而歐洲區的最後一個名額則由剛拿下世界亞軍的Viper獲得。官方今日也特別讓48位大師同時現身現場，正式象徵大師職業賽即將開幕。大師職業賽即將在5月17日開始，詳細賽程與對戰組合仍有待官方進一步公布詳細資訊。

《爐石戰記》大師職業賽完整選手名單：

Viper成為歐洲區最後一位大師。

歐洲區

挪威：Hunterace

德國：Seiko、Casie、BunnyHoppor、 Viper

希臘：Fenomeno

捷克：Jarla

英國：BoarControl

瑞典：Bozzzton、Orange

法國：Swidz

荷蘭：Thijs

俄國：Pavel、SilverName

烏克蘭：Kolento

羅馬尼亞：Rdu

美洲區的「ETC」搭上最後一班大師列車。

美洲區

美國：Justsaiyan、Muzzy、bloodyface、Amnesiac、Fr0zen、Firebat、Dog、StrifeCro、Zalae、 ETC

加拿大：Monsanto、Eddie（原ID為seohyun628）、Purple

阿根廷：PNC、Nalguidan

巴西：Rase

亞太區

台灣：承泰不要、SamuelTsao、Shaxy、Tom60229

香港：Blitzchung

南韓：che0nsu、Dawn、Flurry、Ryvius、Surrender

澳洲：FroStee

日本：glory、Alutemu

紐西蘭：Pathra

菲律賓：Staz

越南：Tyler

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