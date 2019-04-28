東區第一的密爾瓦基公鹿，今(29)日面對他們次輪的對手塞爾提克，卻踢到了大鐵板，頭號球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo遭到對手限制，全場只得到22分，命中率僅33%，反觀塞爾提克有5人得分上雙，最終就以112:90拿下首勝。

Antetokounmpo今天開賽找不到太多出手機會，想要硬上時又被對方中鋒Al Horford給封蓋，他首節只靠罰球拿1分，公鹿也因此已17:26落後。次節公鹿在Nikola Mirotic和Khris Middleton等幾位射手的發揮下，打出一波15:0的高潮，也將分數追平，不過塞爾提克上半場仍取得2分領先。

易籃再戰後，公鹿曾短暫取得超前，但接著卻陷入得分乾旱期，Antetokounmpo還在一次進攻中連續被蓋，還隨著綠衫軍主控Kyrie Irving不斷跳投命中，塞爾提克在前3節打完取得17分領先。

決勝節公鹿進攻持續當機，，之後Horford和Irving再次用跳投澆熄了對手最後的反撲氣焰，塞爾提克逐漸將分數拉開到23分，比賽也至此無懸念。

Irving今天砍下26分、11次助攻和7個籃板的全面數據，Horford攻守俱佳得到20分、11籃板的「雙十」成績，Jaylen Brown得到19分。替補出場的Gordon Hayward拿到13分，Terry Rozier也有11分。

Antetokounmpo此役21投僅7中，完全沒能打出MVP熱門候選人的身手，他得到22分和8籃板，Middleton今天的發揮也很一般，只拿到16分，另外貢獻了10個籃板和6次助攻，而另一個完全失常的主將則是控衛Eric Bledsoe，他今天只得到6分。

