金州勇士今(29)日在和火箭的系列賽首戰，一開始就排出「死亡五小」陣容先發，而這也取得了奇效，5人得分全部上雙，「KD」Kevin Durant砍下全場最高的35分，Stephen Curry(柯瑞)也飆進關鍵三分球，讓衛冕軍終場以104:100取得開門紅。

首節火箭重點看防「海嘯兄弟」三人，但卻讓Draymond Green以及Kevon Looney得到太多空檔，前者拿到8分，後者也得到了6分，勇士該節打完取得28:19領先。

次節火箭「雙登」James Harden和Eric Gordon表現出色，兩人聯手打進6球，加上勇士上半場無法控制失誤，發生多達13次，也讓對手獲得可趁之機，半場打完將分數追成53:53。

第3節戰況十分膠著，Curry領到了他個人的第4次犯規，不過Durant連續跳投命中，穩住了這一段時期；而在一次三分線外的不利吹罰後，火箭主控Chris Paul和總教練Mike D’Antoni各被吹了一次技術犯規，勇士3節打完以7分領先。

決勝節火箭靠著Harden和Nene Hilario打出了6:0攻勢，將分數給扳平，不過Durant手感回溫，連續跳投命中，讓勇士持續保有領；終場前40.4秒，Harden上籃完成三分打，雙方只剩下2分差，但Curry此時得到一個錯位的機會，他也在晃動之後三分出手．讓勇士取得5分領先。

暫停回來後，Harden上籃拿兩分，接著Durant失誤球被抄掉，Harden孤注一擲的外線沒中，Paul技術犯規被趕出場，勇士在驚濤駭浪中拿下比賽。

Durant今天上半場手感不佳，但最後兩節重新找回殺手本色，全場25投11中、砍下35分，大前鋒Green繳出14分、9籃板、9助攻的準「大三元」成績；Curry受制於犯規麻煩只有18分，K. Thompson手感冰冷僅得13分。

火箭今天上半場就出手了28次三分球，寫下NBA歷史新紀錄，但他們手感不佳全場只有不到3成的命中率，Harden此役28投9中，但是獲得14次罰球機會、命中13球，攻得全隊最高的35分，Gordon狀態絕佳19投10中拿27分，Paul也砍下17分，但火箭全場僅他們3人得分上雙。

