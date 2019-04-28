本週操盤筆記 (0429-0503)

1. 蘋果公布 Q1 財報：

蘋果 (AAPL-US) 將於台北時間週三 (1 日) 清晨美股收盤後，公布 Q1 財報，市場分析師正廣泛關注以下 4 大重點：

(1) 蘋果總營收規模是否繼續衰退？

因蘋果在上一季的美國消費旺季當中，營收僅獲得 843.1 億美元，年增率下跌 4.51%，主要受到 iPhone 新機換機意願降低、中國經濟疲軟、美元強勢造成新興市場需求減低等因素。

(2) 大中華市場銷量是否回溫？

上一季蘋果的中國市場營收年增率是大幅下跌 27%，為蘋果各主要市場當中衰退幅度最大，而蘋果今年特別針對中國市場給予多次 iPhone 降價，故市場正密切關注蘋果在中國市場之營收是否回溫。

(3) 服務性營收增速？

隨著銷售主力 iPhone 的銷量放緩，蘋果近年來已大力朝向拉升服務性營收作發展，蘋果在 3 月底的春季發表會中即宣布了四大新服務，分別為 Apple New+、Apple TV+、Apple Arcade、Apple Card 信用卡。

而據美媒近期報導，蘋果在美的付費訂閱用戶人數，已超過音樂軟體 Spotify。

(4) 蘋果 5G 是否有消息？

蘋果與 5G 晶片巨頭高通 (QCOM-US) 已於 4 月 16 日達成世紀和解，估計蘋果將在旗下的 5G 手機中搭載高通晶片。

但目前市場主流意見預期，即使目前蘋果已與高通達成和解，但蘋果已幾乎確定無法在 2019 年推出的 5G 版本的新款 iPhone，而市場分析師正聚焦，蘋果是否可能在本次的財報發布會上，特別針對 5G iPhone 的佈局時程給予消息。

2. 聯準會 (Fed) 召開 5 月利率會議：

週四 (2 日) Fed 即將召開 5 月利率會議，市場普遍預期，Fed 將在 5 月會議上繼續維持利率不變，即維持利率走廊在 2.25% 至 2.50% 區間。

雖然美國總統川普 (Donald Trump) 近期持續呼籲 Fed 降息，但在上週五 (26 日) 美國公布 Q1 實質 GDP 季增年率高達 3.2% 之後，市場經濟學家多數認為，Fed 今年甚至明年降息的可能性，很可能已被打消。

雖然上週五 (26 日) 美國公布 Q1 實質 GDP 季增年率 3.2%，當中主要是受到貿易逆差縮小、庫存增長、政府投資增加等帶動，而個人消費支出、非住宅固定投資等美國經濟之骨幹則是呈現下滑，但市場認為，在經濟數據仍好的支持下，Fed 仍難出手降息。

3. 美國公布 4 月新增非農就業人數：

週五 (3 日) 美國勞工部將公布 4 月新增非農就業人數，目前市場預期 4 月將繼續保持穩定，預期新增 18.1 萬人。

市場經濟學家分析，若美國 4 月新增非農就業表現向好，那麼即可以判定先前 2 月的新增非農就業大跌只是雜音，進一步證明當前美國的勞動力市場仍是堅固無虞。

4. 美股財報持續發布：

本週除了蘋果將公布上一季財報之外，另外包括 Google (GOOG-US)、恩智浦半導體 (NXPI-US)、通用汽車 (GM-US)、通用電氣 (GE-US) 等巨頭都將公布財報。

而目前市場除了關注蘋果之外，Google 財報也廣受市場注目，Google 財報重點包括：(1) 營業利益是否繼續放緩、(2) 資本支出能否持續保持強勁、(3) 廣告定價能力是否繼續衰退。

本週操盤筆記 (0429-0503)

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