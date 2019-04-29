每個人在與愛人進行親密關係後的反應都不盡相同，有人完事後就會瞬間斷電睡著，有人會大哭大鬧，而「這星座」做完後則會立刻後悔，陷入沉思並靜靜躺著。《 Styletc 樂時尚》就整理出 12 星座完事後的反應，快一起來看看吧！

白羊座（ 3 月 21 日至 4 月 19 日）

一做完就馬上忘記你的名字！不僅想不起來你怎麼會出現在他們的床上，還會懷疑自己被仙人跳。

金牛座（ 4 月 20 日至 5 月 21 日）

瞬間睡著！彷彿剛剛的激情只是安眠藥，吃了就該睡了～

雙子座（ 5 月 22 日至 6 月 21 日）

做完也就代表行程結束，完全不會想再來一次！他們會習慣性起床覓食，最愛完事後躺在沙發上追劇吃東西。

巨蟹座（ 6 月 22 日至 7 月 22 日）

一陣激情過後，延續親密的感覺是他們最重視環節！尤其躺在柔軟的床上靜靜地擁抱你，享受四目相交的熱戀氣氛最能融化他們。

獅子座（7月23日至8月22日）

每一次滾完床單，對你的愛只會越來越深！他們熱愛藉由另一半在床上的反應，來滿足自己的虛榮心，同時也真心希望彼此都能真正享受到。

處女座（ 8 月 23 日至 9 月 22 日）

為了下次更完美的性愛，立刻召開檢討會議！對於身邊一切事物都要求完美的他們，當然也不會放過性事，他們會鉅細靡遺告訴你下次該怎麼改進，簡直像限制級的健教老師啊！

天秤座（ 9 月 23 日至 10 月 22 日）

瘋狂討拍求表現！很可能會自戀地追問你「舒不舒服？」或「開不開心？」目地就是要你肯定他剛剛的表現啦！

天蠍座（ 10 月 23 日至 11 月 22 日）

立刻後悔發生關係！他們會開始陷入沉思靜靜躺著，腦海中瘋狂冒出不該跟另一個人如此親密的想法，更完全拒絕跟對方說話。

射手座（ 11 月 23 日至 12 月 21 日）

起身拿啤酒喝！他們更想知道一起床，對方會不會被自己的狂野嚇到。

摩羯座（ 12 月 22 日至 1 月 20 日）

請你起床和淋浴！摩羯座可說是瞬間進入聖人模式的第一名，理智的他們永遠會記得「開心完還是要先沖洗」比較實際。

水瓶座（ 1 月 21 日至 2 月 18 日）

愛愛完一定要情話綿綿！最喜歡兩個人繼續邊抱邊親，輕鬆的談論各種話題，就連外星人議題也可以聊。

雙魚座（ 2 月 19 日至 3 月 20 日）

立刻大哭！感性細胞直接被點燃，大哭或尖叫都是正常現象。