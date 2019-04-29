波音 (BA-US) 737 Max 的持續停飛使航空公司業損失數億美元。

根據美國航空公司 (AAL-US)、西南航空公司 (LUV-US) 和歐洲廉價航空公司挪威航空上週分別透露的損失，在無法使用這架陷入困境的飛機後，總計讓這些航空公司損失近 6 億美元。

這不僅僅是航空公司感受到壓力：波音上週稍早也表示，由於該款機型造成的危機，其今年前 3 個月的獲利下降了 21%。該公司沒有詳述 737 Max 危機的全部成本，但在向投資人的說明中，它表示已經預留與解決飛機問題有關的損失支出。

在衣索比亞航空公司的空難造成機上所有人員死亡後，所有航空公司自 3 月起停飛 737 Max 機型。該起空難是繼印尼獅子航空去年 10 月墜毀之後的第二起相同機型的事故，在不到 6 個月時間內，兩起空難造成 346 人死亡。

停飛令即將進入第 2 個月，波音公司尚未表示何時推出 737 Max 的解決方案。

美國航空機隊中擁有 24 架 737 Max 客機，它週五 (26 日) 表示，估計今年的停飛損失將達到 3.5 億美元。它已宣布截至 8 月 19 日取消了大約 115 架航班。

擁有最多 737 Max 客機的西南航空在週四 (25 日) 的財報中表示，停飛和其他包括政府關門在內的「幾個突發事件」，使其第 1 季損失 2 億美元。這家廉價航空公司取消了 8 月 5 日前的 737 Max 航班。

西南航空公司機隊全面使波音 737 客機，但 CEO Gary Kelly 表示其機隊陣容可能會改變。

他指出，「我們並不會成為永久的全 737 機隊航空公。」他還表示他對波音 737 Max 遭停飛「很不滿意」，但他說，「我們與波音公司的談判關係只會是私下進行的。」

歐洲折價航空公司挪威航空週四表示，2019 年停飛將損失 5 億挪威克朗，等同於 5800 萬美元。

挪威航空 CEO Bjørn Kjos 在聲明中說：「我們與波音公司進行了一些頗有進展的會談，已經討論到如何應對 MAX 導致挪威問題的困難。」

挪威航空的機隊中擁有 18 架 Max 機型，主要用於歐洲和美國東岸之間的跨大西洋航班。該航空公司訂購了超過 100 架 737 Max 8 客機。

它還要求波音公司賠償。Kjos 在 3 月表示，「很明顯，我們不會承擔必須暫時停飛閒置的新飛機相關費用，」「我們將把帳單寄給生產這架飛機的人。」

目前尚不清楚挪威航空公司和其他航空公司可以從波音公司獲得多少賠償，因為這種關係是根據飛機製造商與其客戶之間嚴密保密的銷售合約規定的。例如，延後交機等問題可能導致波音公司或競爭對手空中巴士公司賠償其客戶。

波音公司 CEO Dennis Muilenburg 表示，該公司正致力於改善與航空公司的這些關係，因為它為 737 Max 開發了一套解決方案，「我們必須贏得並重新獲得航空旅客的信任，」「這是我們目前面臨的工作，我們非常重視這一點。」

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