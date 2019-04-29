辜莞允（ Nono ）日前被爆料，出外景時偷拍閨密徐瑋吟（鮪魚）淋浴的私密照，還發送給男友觀賞，鮪魚一狀告上法院，直言「心受傷是事實」，痛哭要對方誠心道歉，連同行的小鐘都以「人在做天在看」出面作證，辜莞允第一時間駁斥報導內容，澄清傳照僅是要告訴男友自己和鮪魚在一起，隨後神隱 10 日，今（ 29 ）日凌晨再發道歉聲明，文中卻遭疑抄歌詞再度挨譙。

辜莞允表示，當時她和鮪魚在房間休息，所以穿得比較少，她隨手拍了幾張照片，當中除了鮪魚，還有自己以及房間、陽台、風景等隨影，至於會傳給當時的男友看，她說男友平時會關心她的動態，傳照純粹只是要告訴對方，自己正跟鮪魚在一起，強調「我沒想到她反應這麼激烈」。至於外傳流出的是露點裸照，辜莞允反駁「絕對沒有所謂的露點照，從來就沒有這樣的照片。」

風波爆發之後，辜莞允做出回應便神隱 10 日，今凌晨再度於 IG 寫道「好久不見，四個字打完，大概停了兩個小時，開頭總是很難但還是要做」，接著指出「避著社群媒體一段時間，讓大家留言發表意見，明白公眾人物要接受公評，沒有關帳號、沒有封鎖刪除任何人，不代表不想反駁、不代表默認，只是我該交代的對象不是留言的人，聲明發了事情也進入司法調查，即使有些報導刻意偏離事實，但既然選擇不隨之起舞再起舞，在我這裡就不會解釋或回應更多，不能滿足那些嗜血的『出來面對』及『開記者會』，接下來就好好地走該走的程序」。

辜莞允表示「我真心感謝你們的佇足，關於留、關於走，關於喜歡與否，都是選擇我心懷感恩，面對排山倒海的陌生言語，我曾經恐懼，也許還會繼續恐懼，但恐懼不會使時間停止，只有面對才能向前，真心感謝」。

不過，文中一句「關於留關於走，關於喜歡與否」卻立刻遭網友質疑抄襲歌手蛋堡《關於小熊》歌詞，紛紛回應「別拿蛋堡的歌詞當文章內容好嗎？」「關於小熊的事，也關於 Nono 關於我」、「一句真心的道歉有那麼難嗎？」；不過也有網友力挺「請大家勿用言語攻擊，事情的真假沒有人知道，只有當事人最清楚」、「加油」。