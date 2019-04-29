日本天皇明仁將於周二（4月30日）退位，東京都為迎接一連串重要的儀式，市中心部署數千名警力，尤其是皇宮周圍地區實施最高等級戒備。此外，為防範無人機從空中無預警空襲，警方特別設置阻礙無人機操控的電波干擾裝置。假日時總有大批年輕人聚集的涉谷，也有防暴警察駐守。

此次天皇換更替儀式將進行3天，分別為周二的明仁天皇退位儀式、5月1日新天皇德仁登基、5月4日開放皇宮讓民眾入內祝賀新天皇即位，這3天東京警視廳將會設置特別警備本部，嚴防任何可能的恐怖攻擊和本土極端份子破壞性活動，力求讓所有儀式莊嚴並圓滿地完成，「在一片祝賀和靜穆的氣氛中，潑冷水的事絕對不能發生。」

皇宮廣場將從4月30日傍晚6點到5月1日清晨5點禁止進入，周遭將部署大批警力，加強搜查經過的車輛，警方也會用警車將皇宮包圍，以防有車輛衝撞皇宮及人群的意外發生。

這次的儀式，東京警視廳也全力防範無人機可能帶來的變數，除了在空中派出掛上捕網的大型無人機巡邏，地面上也為部署可阻擾無人機的電波干擾裝置。

另外，年輕人喜愛的涉谷地區，每逢大型活動時總有大批人潮聚集，警視廳也考慮派出「DJ警察」，用輕鬆詼諧的方式指揮人群，維持一定的秩序，以防任何滋擾事件。

目前已知涉谷的夜店將在周二舉辦送別平成、迎接令和的大型倒數活動，5月4日估計約有超過15萬民眾到皇宮朝賀，警方除加強管制，可能也會封閉部份路段，計劃在這段時間赴東京旅行的民眾，可多加留意相關訊息。