日本平成年代最後倒數，這也是明治之後，首次在位天皇退位，獲得全球高度關注，國際媒體這兩天已齊聚東京，要迎接歷史性時刻。但是對於日本的年輕人來說，他們對於日皇換代普遍漠不關心，一名東京的大學生接受外媒訪問時表示，「改朝換代又不會影響我的生活，平時都不會刻意關注皇室動向。」

1947年，在美國的介入下，日本通過新的《日本國憲法》，確立「象徵天皇制」，將最高統治權歸人民所有，實行立憲民主，失去實權的天皇可謂走下神壇，裕仁天皇發布了《天皇人間宣言》，宣言中明確說了「天皇不是神，天皇也是人，天皇也會犯錯誤……」，更讓天皇失去「神格」，從神走向人。現今日皇明仁更因遵循親民政策，成功在年輕人心中「明星化」，但也更進一步降低新世代對皇室的敬意，像是日媒報導皇室時會用「御、陛下」，但年輕人對此卻是一付無所謂的態度。

這次在世天皇退位一事，對跨越兩代的日本人而言意義重大，但對年輕人而言，則認為年事已高的明仁天皇選擇急流勇退，是英明果斷之舉，更吸引年輕人目光的，則是更換年號所帶來的熱潮，「因為很有趣」。

從日本每年發布的流行語大賞來看，2018年前10名的日本流行語，並未出現天皇退位相關詞語，今年的候選詞則是「平成最後」、「平成JUMP」，倒是對於天皇更替這段時間展開史無前例的10天連假，更讓年輕人感到興奮，不少人老早就計劃到海外出遊。一名接受外媒訪問的日本年輕人表示，「我們更希望經濟能夠好轉，讓年輕世代討生活時過得更寬裕。」