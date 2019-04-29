女生總追求臉小還要更小的境界，會靠修容、打亮的上妝技巧，讓五官更立體，不過亞洲人和歐美人的輪廓不同，大部分的女生都犯了一個錯誤，就是學習西方人的上妝方式，結果修容不成反而修成大方臉，Kevin老師示範獨創的「無限大腮紅修容畫法」，讓你的妝感更完美。

亞洲人的顴骨兩側比較凸，加上膚色偏黃，不但上妝的方式不一樣，顏色的選擇也很重要，偏黃的亞洲膚色適合淺膚、蜜桃金的橘調修容，顯白度滿分，能襯托亞洲女生的膚色。

其實腮紅也可當作局部修容或打亮，想讓窄臉變立體，先找出笑肌頂點及顴骨高點，兩點連成一條線，再找出這條線的中間點，中間點就是妳的腮紅刷第一筆的起點，由中間點往笑肌的方向刷，再往後刷到顴骨的位置；想讓寬臉變V臉，由太陽穴往顴骨方向刷，這樣就能修容臉部的寬度，利用深淺陰影來達到修容的效果。

另外淺膚色的腮紅可以提亮膚色，沾取後輕刷在眼下、Ｃ字、鼻樑、額頭、下巴和唇峰的部位，能打造立體輪廓。裸棕色的腮紅則有修容效果，沾取輕刷在咀嚼肌、顴骨旁和髮際處，可以加深輪廓。

絕美綻色漸層頰彩盤以淺膚、蜜桃粉、深膚色調組合而成，一盤就擁有打亮、腮紅甚至修容的上妝效果，細緻的粉末輕柔貼合肌膚，還添加保濕持色的植物油脂，呈現透亮與光澤感。

Benefit頰彩頰彩啦啦隊推出粉紅姊妹淘、古銅辣妹兩款腮紅盤，粉紅姊妹淘加入太陽圖騰的珊瑚粉炫光蜜粉，古銅辣妹則加入了水波紋的香檳金炫光蜜粉，特別推薦給新手，上班很適合用，不會顯色到失手，也不容易有色塊產生。

NARS彩妝盤又推出新色，包含四款眼影與兩款頰彩，以大地色眼影搭配粉嫩色調的頰彩，還有香檳色的打亮，包含霧面、珠光質地，顏色都非常好搭，一盤搞定所有妝容。