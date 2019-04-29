夏威夷是許多人心目中的太平洋夢幻度假天堂，根據官方數據，台灣旅客赴夏威夷旅遊的消費力驚人，平均消費金額全球排名第 2 位，平均旅遊天數逐年增加，為此華航宣布，台北－夏威夷直飛航線 5 月 3 日起新增周五班機，讓旅客行程安排更彈性。

根據夏威夷觀光總局統計，台灣旅客 2018 年赴夏威夷平均旅遊消費金額為 2,336 美元，僅次於中國大陸（ 2,716 美元）和大洋洲（ 2,559 美元）；今年開春更是超越大洋洲，平均消費金額成長至 2,688 美元，為全球第 2 位。

夏威夷觀光局指出， 2015 年至 2017 年台灣旅客平均旅遊天數為 7.9 天至 8.1 天， 2018 年已成長至 9.2 天，預計 2019 年可至 10 天。台籍旅客平均年齡自 2015 年的近 41 歲， 2018 年也下降到 37 歲，青壯年族群逐漸成為主力。

夏威夷觀光局表示，台灣旅客至夏威夷以自由行為主，團體旅遊主要是企業包團、客製化團、高爾夫球團等，比例較低。雄獅旅遊表示，夏威夷自由行商品銷售約佔 9 成，自 2018 年起平均每月業績都有成長趨勢， 5 月針對旅展推出自由行促銷，像是夏威夷 6 日自由行含稅 5 萬有找等，比平常便宜 4,000 元。

華航自 2013 年開辦台北－夏威夷直飛航線，近兩年平均載客率逾 8 成，看好夏威夷旅遊熱潮延燒，除現有周三、周日班機，宣布 5 月 3 日起新增周五班機，同樣使用 A350 客機執飛，並推出優惠促銷，經濟艙來回機票含稅價 20,500 元起。