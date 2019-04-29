2019宜蘭綠色博覽會將於5月1日勞動節當天開放全國勞工免費入園，為迎接勞工朋友到綠博遊玩，主辦單位特別推出限量版「焢窯體驗」活動，將提供10組體驗名額，8組採網路預約報名，2組現場報名，名額有限，額滿為止。

為迎接五一勞動節，宜蘭縣長林姿妙日前在模範勞工表揚大會表示，勞動節當天全國勞工來宜蘭綠色博覽會遊玩完全免費。綠博主辦單位今（29）日表示，勞動節當天除了全國勞工免費入園的優惠之外，更將推出限量版「焢窯體驗」活動。

主辦單位表示，以往農業社會，稻子收成之後，大人、小孩總會在田裡堆土窯、燒柴火烤番薯。為讓遊客體驗這項睽違已久的農村生活樂趣，勞動節當天特別在綠博活動現場農業實驗學校耙子地景旁竹林舉辦「焢窯體驗趣」活動。將提供10組體驗名額，8組採網路預約報名，2組現場報名，額滿為止，報名經唱名未到者由現場民眾遞補。

除了「焢窯體驗」，綠博現場也安排「杵臼搗麻糬DIY」。勞動節當天上午活動主舞台有「水妹保哥逗陣行表演、小勇士出大任務闖關、民眾有獎問答」等活動，下午則有新住民表演「千手觀音敦煌舞」。

今年宜蘭綠色博覽會即將於5月12日閉幕，截至目前已經有超過30萬8千人次入園。其中以兒童節與清明節連假期間達到最高峰，四天總共吸引超過10萬人次入園。