海外賺的錢真的比較多嗎？一名來自中國大陸安徽省的網友表示，自己到上海靠送外賣維生，月收入竟超過台幣 6 萬元，讓他不禁比較「怪不得那麼多人跑去上海當台勞，台灣落後太多啦！」不過，一番話卻讓大批台灣網友不以為然，並拿該名外送員所接訂單數量打臉：「根本操爆！」

該名大陸網友在論壇「 mobile01 」發文表示，自己在上海靠送外賣月入 60k ，「這差距真大啊？怪不得那麼多人跑去上海當台勞，開計程車、送快遞、送外賣，因為薪資差距還真是很大啊！台灣落後太多啦！」

他也 po 出 10 月份到 12 月份的工作統計資料，月收大約 5 萬 8 到 7 萬不等，雖然看起來挺優渥，不過從訂單數量來看，假設月休 4 天，光 11 月份平均一天至少得跑 58 個訂單，且大部分集中在用餐的尖峰時間，可見速度要相當快，還必須一直保持著戰鬥狀態，但他仍樂喊：「雖然很苦，但每個月的收入還是讓我滿意！」

不過，台灣網友對此不以為然，紛紛留言「台灣職業駕駛待遇超過 6 萬的職缺一堆，怕你賺不到而已」、「工時多少、福利、年終？只比月薪高低是不客觀的」、「怎麼不說阿拉斯加，捕螃蟹 1 個月可以抵 1 年的薪水」，也有網友指出「如果你有認識的在跑 UberEat 之類的，你就會知道一天 50 單要跑多久，我朋友說台北一整天，從早到晚有機會跑到 50 單以上，前提是你有那個屁股，能從早騎到晚。」