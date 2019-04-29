中央氣象局公布懸日預報，台北市今（ 29 ）日起連續 5 天看到懸日景象，吸引不少攝影愛好者一大早就到忠孝橋卡位，但今日台北市雲霧較多，雖然下午 約 5 點 47 分太陽有短暫露臉，不到 10 分鐘又被雲霧遮住，讓現場等待懸日的民眾敗興而歸，甚至有人開玩笑說，還以為是來看空汙的。

記者實際至現場，忠孝橋下午 5 點後已經擠滿人潮及攝影腳架，影響行人通行，警方雖出動人力疏導，但仍有零星推擠、口角發生。忠孝西路馬路旁也有許多民眾及攝影愛好者守候，甚至有民眾趁綠燈時衝到馬路上狂拍，造成另類交通亂象。

不過今日天空不作美，太陽始終躲在雲層後面，雖然下午約 5 點 47 分太陽有短暫露臉，一度讓現場民眾燃起一絲希望，但不到 10 分鐘太陽又被雲霧遮住，台北市天空只剩下霧茫茫一片，讓現場等待懸日的民眾敗興而歸，甚至有人開玩笑說，還以為是來看空汙的。

氣象局預報員陳建安表示，今日下午台北雲霧多，懸日出現時間點雲還沒散開，有可能就看不到、或僅能看到一部分夕陽；周二台北午後雷陣雨機率比今天高，雖不是完全沒可能，但仍要碰碰運氣；到了周三、四受到鋒面影響，台北降雨機率達 70% 至 100% 不可能看到懸日，要等到周五才有機會看到。