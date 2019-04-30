「頭盔下炙熱的眼神、高舉手中的兵器，站在海盜船上高喊冒險的熱血…」若對歐洲中古時期傳說故事有興趣的朋友，對於「維京海盜」這個角色一定不陌生！冰島首都雷克雅未克（Reykjavík）知名景點之一：「The Sun Voyager」太陽航海者，俗稱「維京魚骨船」，常被作為「冰島」象徵。設立在港口邊的原因據傳是「維京人」發現冰島時，首次上岸的地點，在1990年為慶祝雷克雅未克建城200周年，由冰島藝術家Jón Gunnar Árnason所設計，對稱線條的骨架雕塑，似維京船的造型，傳達北歐海盜精神的真諦，以及冰島與維京文化息息相關的歷史。

距離首都雷克雅未克開車約20分鐘，在哈夫納夫約杜爾小鎮港口邊的「維京聚落」，充滿維京文化的特色建築、木雕作品，吸引許多遊客目光。其設施包含Valhalla餐廳、Fjörugarðurinn餐廳，以及緊鄰一旁、擁有42間房的Viking Hotel。

接著走入Fjörugarðurinn餐廳中，室內設計的巧思處處可見，有躲在角落栩栩如生的貓頭鷹擺飾、牆上掛著逼真的動物標本壁飾、氣勢十足的維京戰士面具、畫著維京人生活的繪畫、用酒桶製成的椅子…令人看得目不轉睛又津津有味。

工作人員帶我們到一間像是洞穴般的地方，工作人員將燈光效果打開，以及搭配像是王者般的口氣，講述振奮人心的台詞，聲光效果下宛如歷經「維京海盜」的傳說故事之中！

餐廳店員都穿著中古時期的造型服裝，臉上帶一抹微笑歡迎客人入座用餐。不僅如此，店裡的老闆還會帶著木吉他，到每個餐桌旁獻唱歌曲，與客人做互動，遇見我們這桌台灣客人，竟然還祭出「維京版」台灣經典民謠《阿里山》呢！標準的中文唱腔更讓現場的台灣人驚艷不已！老闆還會在現場隨機點幾位客人，在現場舉行「加冕儀式」，高舉手中的木劍在客人雙肩上，誦唸著榮光，並要求他們飲下維京之水，當儀式結束後客人還可以拿到一張「獎狀」！可愛的角色扮演活動十分逗趣。

餐廳中的菜餚也是視覺、嗅覺、味覺齊聚！從環境氛圍乃至精緻佳餚：飄著濃濃奶香的鮮濃濃湯、多汁又閃耀著油光的紅燒大羊腿主餐，加上少女清香般的草莓冰品甜點，來這裡不僅玩得開心，也吃得盡興！

帶著幸福的飽足感，走出餐廳後，冷冷的夜風吹醒思緒，入夜的街燈使周遭景色更加迷人，在附近散步消化剛剛的美食、一邊欣賞景色，著實只有幸福兩字可言。

【維京聚落 Viking Village 小資訊】

◎ 交通方式：從首都雷克雅未克開車約20鐘可抵達維京聚落。

◎ 官方網站：https://www.fjorukrain.is/

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