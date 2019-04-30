現代年輕人成家壓力不小，偉築建設有鑑於此，特別舉辦「一元起家」專案活動。讓年輕人有機會用「一塊錢」就完成訂簽買到房子。該活動專案經理鄭楷彥表示，當天會抽出20名幸運兒，只要用「一塊錢」就可以完成訂簽。

業者分析目前土城房市概況，以目前2房加1車位來說，總價大約在1100萬左右，正常購屋的客戶要準備約2成，也就是大約220萬元。但是放眼目前的年輕人，要立刻拿出220萬談何容易？一個月存2萬，要存近10年才能存到220萬。況且，存錢的這段期間，還是必須要租屋繳房租，因此發起「租不如買」的概念，從這個角度來減輕年輕人成家的負擔，這個「一元起家」方案，幫助年輕人不必等10年，以買房代替租屋。

且以土城鄰近城市，新板特區開發飽和，中永和人口密度高，相對土城暫緩重劃區大勢崛起！與新板同屬北二高沿線，且擁有雙捷雙快三園區等開發優勢，加上土城暫緩重劃區市地標售屢創新高，許多開發商以看見發展趨勢，因此偉築建設要與在地購屋族群一同掌握現在、佈局未來！

活動開跑當天，除了抽出20位「一元起家」的幸運客戶，在5月31日前至預約中心下訂，即享早鳥優惠價值30萬的Panasonic智能家電；另外只要夫妻檔前來賞屋，也有雙人電影票可拿。