香港女星張柏芝和前夫謝霆鋒育有2個兒子Lucas及Quintus，去年11月還秘密產下第三胎「小王子」，不過她一直未透露生父的身分。而今年38歲的張柏芝，臉蛋和身材仍保養得宜，近日在微博曬出自己12歲時的舊照，濃眉大眼加上精緻五官，引起網友們熱烈討論，紛紛讚嘆她是「真正的盛世美顏」。

張柏芝時常分享生活點滴，還入駐小紅書，化身美妝部落客，盡自已所能把人生過得精彩。而最近大兒子剛滿12歲，她感慨時光飛逝，在微博發文寫道，「轉眼間我兒子已經是12歲的小男孩，才發現那時的自己，一起回到童時！」並曬出一系列清純美照。只見當時的她留著一頭飄逸的烏黑長髮，還擺出迷人的托腮姿勢，炯炯有神的雙眼令人著迷，乾淨的五官如鄰家女孩般清秀可人，不少網友稱讚外貌和現在其實無太大分別，不過多了點成熟氣質。

張柏芝出道20年，顏值不減當年，曼妙身材也維持得很好，日前曾在小紅書分享保養秘訣，她說自己是個愛下廚的人，會少吃刺激性飲食，絕對不吃零食，三餐多蔬菜少肉類，補充足夠的纖維很重要，能預防便秘，減肥期間特別喜歡自製沙拉吃，材料有生洋蔥、雞蛋、小番茄、玉米粒、鮪魚，再配上少許沙拉醬，就完成簡單的沙拉。

另外她也注重養生，每天早上會喝一杯溫的黑芝麻豆漿，具有豐富維生素E以及黑色素，能補腎養胃，預防早發性白髮，除了會多喝水，還會隨身攜帶紅棗茶，具有益氣補血的功效。要維持身材就是要管住嘴，不過也別給自己太多壓力，張柏芝達到理想體重時，會獎勵自己吃些喜歡的食物，但不能過量。

在 Instagram 查看這則貼文 不管多忙女人要保持心態毅力身形和自己的價值，不容許自己有任何藉口放棄自己原則和規律，所以大家問點解我生咗三個仔都唔似生個仔嘅媽媽😂😂😂😂😂其實背後付出了很多努力的，加油各位媽媽，女士們💪💪💪只要你願意永遠停留未生過🤪🤪😂😂😂😂 柏芝（@cecilia_pakchi_cheung）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 27 日 上午 1:21 張貼

運動可以促進血液循環，提升肌膚的新陳代謝，張柏芝熱愛運動，是個運動健將，除了每天慢跑一小時，特別喜歡有挑戰性的戶外運動，最愛溜冰、排球、游泳和衝浪，她覺得運動很紓壓，能快速燃燒脂肪，甩掉贅肉，才能養出那雙格外吸睛的美腿。