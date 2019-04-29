美國股市週一盤中進行整理，投資人等待本週的企業財報，經濟數據與聯準會 (Fed) 的政策會議。

S&P 500 小幅上揚，突破 2490.91 點，創新盤中高點。

台北時間 23:58

道瓊工業平均指數上漲 13.78 點或 0.05% 至 26557.11。

Nasdaq 指數上漲 10.81 點或 0.13% 至 8157.21。

S&P 500 指數上漲 4.23 點或 0.14% 至 2944.11。

分析師說，本週消息面眾多，投資人目前觀望有其道理。

本週，約有 150 家 S&P 500 企業將公布財報，包括蘋果，奇異與高通。

目前為止，231 家 S&P 500 企業已公布季報，其中 77.5% 獲利優於預期。獲利成長約 1%，大幅優於預估的下降 4.2%。

上週，強勁的企業財報，推升 S&P 500 與 Nasdaq 創新收盤高點。該二指數上週亦大幅上漲。

分析師說，技術面而言，S&P 500 收盤突破 9 月 18 日高點後，已重返記錄高點領域。但成交量清淡，僅有少部份個股創新記錄高點。基本面改善及擔心錯過行情，推升了股市。但超買情況已經出現，漲跌家數比並不支持近來的突破走勢。股市可能進行整理，建議投資人進行部份獲利了結。

經濟數據方面，週五，美國將公布 4 月就業報告及貿易赤字。本週另將公布工廠訂單，營建支出與消費者信心指數。

此外，聯準會 (Fed) 本週將舉行政策會議，投資人將找尋 Fed 縮減資產負債表的線索，及 Fed 官員對經濟的觀點。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期 Fed 升息的機率為零，預期維持利率不變的機率為 97%。

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