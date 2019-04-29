截自上週末，最新漫威電影《復仇者聯盟 4：終局之戰》上映短短五天全球票房超過 12 億美元，有望打破《阿凡達》影史最高票房紀錄，摩根大通週一 (29 日) 上調迪士尼目標價格，稱其未來有明顯的催化劑推助業績突破。

摩根大通分析師 Alexia Quadrani 週一 (29 日) 在「迪士尼成功無止盡」的報告中寫道：「(迪士尼) 潛在業務表現持續良好，有幾個值得注意的催化劑，我們認為這可能會繼續推動其業績突破。」

Alexia Quadrani 表示：「這些催化劑包括：Disney Studio 上行空間、漫威預計將在夏季推出更多電影陣容，以及該公司歷史上規模最大的一次擴張後迪士尼主題樂園的入園人數增加，以及媒體網路營收更好地增長。」

Alexia Quadrani 特別指出：「摩根大通 (小摩) 將迪士尼的目標價格從 137 美元上調至每股 150 美元，尤其是《復仇者聯盟 4》表現優於預期。」

摩根大通將迪士尼第三季每股純益預估從 1.73 美元上調至 1.80 美元，迪士尼 (DIS-US) 今年迄今股價上漲逾 27%，週一截稿前，迪士尼股價小跌，暫報每股 139.86 美元。

迪士尼股價走勢圖。(圖：investing)

此外，投行 Cowen 週一的一份報告中指出，迪士尼明年將有一個非常積極的 (影視) 內容催化劑，並將迪士尼股價表現評為「優於大盤」。

眾所矚目的迪士尼串流影音服務「Disney+」 將於年底 11 月 12 日於全美地區上線，每月收費為 6.99 美元，便宜 Netflix Premium 會員價格近一半，預料正面交鋒 Netflix 與蘋果等對手。

《復仇者聯盟 4》有望超越《阿凡達》影史最高票房紀錄

2009 年上映的《阿凡達》(Avatar) 以 27.88 億美元成為目前全球票房收入最高的電影，打破自 1997 年 12 月 19 日上映以來《鐵達尼號》的 21.87 億美元票房的紀錄，如今漫威電影《復仇者聯盟 4：終局之戰》上映短短五天就達到《阿凡達》票房的一半。

一般來說，一部電影在上映後的第一個週末到第二個週末票房收入將減少約莫 50%。然而，隨著《復聯 4》的熱議、預售票大賣、高比例的首刷觀眾表示計劃二刷，一些分析人士預計票房降幅會縮小。

《復仇者聯盟 4》勢如破竹 有望超越《阿凡達》紀錄

Jessica Reif Ehrlich 美國銀行分析師週一 (29 日) 在一份研究報告中寫道：「我們相信《復仇者聯盟 4》可能會帶來 27 億至 35 億美元的全球票房。」

Rosenblatt Securities 分析師 Mark Zgutowicz 週一 (29 日) 在一份研究報告中寫道：「下週末票房銷售是判斷該電影是否會達到這一成功水平的重要數據點。」

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