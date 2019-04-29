華爾街老手鮑爾森 (Jim Paulsen) 相信，美國股市可望持續上漲，並大幅突破 2018 年底股市大跌前的反彈所創的歷史高點。

上週五，S&P 500 創新歷史收盤高點。這位 Leuthold 集團首席策略師於週一告訴 CNBC 說：「今年下半年，推升這波漲勢的第二推手可能是較佳的企業獲利及持續強勁的經濟。」

自 2019 年以來，S&P 500 已上漲逾 10%。

鮑爾森形容 2019 年前三個月的企業獲利 “遠優於原先擔憂的水平”，他並指出，今年初許多人擔憂的獲利衰退，並未發生，也可能不會發生。目前為止，約有半數企業公布了第一季財報，其中 77% 企業獲利優於預期，6% 符合預期，僅 17% 低於預期。

「當進入夏季，並開始公布第二季財報時，企業獲利不會大幅優於所擔憂的水平，但獲利仍可望良好，甚至較預期為佳，」鮑爾森說。他並表示 S&P 500 有可能上漲至 3400 點，即較上週五所創收盤高點高出 15%，較耶誕夜低點更大漲達 44%。

上週一，鮑爾森發布報告宣稱，市場所謂的恐懼指標顯示，儘管股市今年走強，但投資人仍深感恐懼。或許以反向觀點而言，這恐懼反可能推升股市。

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