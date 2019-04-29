金融股領漲之下，標普 500 指數週一 (29 日) 刷下歷史新高。投資者本週準備迎接忙碌的一週，包括企業財報、經濟數據和聯準會消息。

週一 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上揚 11.06 點，或 0.04%，收 26554.39 點。

那斯達克指數上揚 15.45 點，或 0.19%，收 8161.85 點。

標普 500 指數上揚 3.15 點，或 0.11%，收 2943.03 點。

費城半導體指數下跌 2.96 點，或 0.19%，收 1544.44 點。

標普 500 指數中，11 個板塊僅 4 個板塊收漲，金融板塊領漲 (0.93%)，其次為電信業務 (0.85%) 與工業板塊 (0.27%)；房地產板塊重挫 (-1.06%)，其次為公用事業 (-0.64%) 與非必需消費品板塊 (-0.35%)。

標普 500 指數板塊圖。(圖：AFP)

尖牙股 (FAANG) 方面，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.63%。Netflix (NFLX-US) 下跌 0.81%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.47%；臉書 (FB-US) 上揚 1.72%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.15%。

蘋果已挖走一批英特爾工程師，計畫自主開發晶片，週一卻驚傳蘋果數據機晶片業務負責人 Ruben Caballero 離職，蘋果將於週二 (30 日) 盤後公布最新財報。

上週英特爾 (INTC-US) 與賽靈思 (XLNX-US) 財報皆顯示資料中心銷售萎縮，週一兩家企業分別走跌 2.52% 與 1.56%。

Nvidia (NVDA-US) 與高通 (QCOM-US) 皆上揚 0.70%；美光 (MU-US) 上揚 0.024%；AMD (AMD-US) 下跌 0.68%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.44%。

週一美債殖利率走高，推動銀行股全面走揚。花旗 (C-US) 上揚 2.19%；高盛 (GS-US) 上揚 1.93%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 1.21%。

台股 ADR 漲跌互見，中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.28%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 1.16%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.25%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.46%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.16%。

企業消息方面，波音並未主動告知西南航空與美國聯邦航空總署 (FAA)，波音公司 737 MAX 飛機警報系統已被停用，該消息拖累波音 (BA-US) 週一股價下跌 0.5%。

《復仇者聯盟 4：終局之戰》上映短短五天全球票房超過 12 億美元。(圖：AFP)

最新漫威電影《復仇者聯盟 4：終局之戰》上映短短五天全球票房超過 12 億美元，有望打破《阿凡達》影史最高票房紀錄，摩根大通週一發布「迪士尼成功無止盡」報告，並上調其目標價格。然而迪士尼週一股價震盪後，小幅走低 0.44%。

瑞典流媒體音樂服務提供商 Spotify (SPOT-US) 週一公布第一季財報，其收入和付費訂閱用戶數量 (達到 1 億) 皆優於華爾街的預期，該公司股價週一下跌 0.80%。

華爾街分析

美國與中國希望在 5 月初達成協議，本週進入最後衝刺階段，根據美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，美國貿易談判團本週將前往北京，重大問題仍未得到解決，但執法機制接近完成。

本週美股財報季持續，標準普爾 500 指數中 231 家成分股企業已公布季度業績，77.5% 的企業財報優於分析師預期。

上週強勁的企業財報，推動標普指數和納斯達克指數分別上漲 0.9% 和 1.9%，週一標普指數再度刷新歷史高點。

Adams Funds 執行長 Mark Stoeckle 表示：「宏觀來看，很多因素似乎都非常支持股市，聯準會進行政策調整，至少從表面上看，除此之外，你看到很多企業報告了一些相當不錯的數字。」

Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 認為：「技術角度來看，標普指數從去年 9 月高位後再度回到歷史新高。然而該指數成交量低迷，只有相對較小比例的成分股創下新高。」

Craig Johnson 認為：「改善的基本面和恐懼錯失 (FOMO) 情緒已推動股市重回歷史高位，超買條件現已發展，市場尚未證實近期突破，我們認為可能出現一些整合，並建議投資者考慮在此時實現一些收益。」

美國最新經濟數據顯示，美國 3 月消費者支出上升 0.9%，創近十年來最大單月升幅，2 月僅上升 0.1%。

Charles Schwab 副總裁 Randy Frederick 表示：「個人支出數據強勁，提振市場。總體而言，財報獲利優於預期，許多人擔心的衰退似乎不會發生，市場正處於清晰的上升趨勢，缺乏壞消息有助於推動股市走高。」

本週五即將公布美國就業報告，預計 4 月非農就業人數將增加 187,000 人。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>