韓國瑜競選期間，黨中央到底挹注多少，29日韓國瑜開記者會證實，近一億三千萬的募款，約九成是民眾自發性捐款，企業捐款佔一成，國民黨中央僅12萬，但名嘴鄭佩芬在政論節目上指出，這筆4000千萬是黨主席吳敦義要給韓國瑜「選總統」，吳今(30)日出席前總統馬英九舉辦的經濟論壇，受訪時否認此說法，更說「這開玩笑的吧」。

吳敦義表示，去年韓國瑜下到高雄後，的確有請高雄的朋友，不管是10元、500元到幾萬元的捐款都歡迎，至於實際捐款數字，吳說他不經手並不了解，「我只知道有的朋友打給我說有捐，我說捐多少，有的捐10萬、有的2萬、有的8千，大概是這樣，我當然電話中跟人謝謝，就是這樣我也沒經手，所以到底多少錢我真的不知道」。

在韓公布競選經費後，韓粉不滿國民黨挹注僅「12萬」，有人甚至說自己家捐的都比國民黨多，吳敦義無奈表示，他每個月四處借錢付薪水維持營運了，哪有錢讓候選人去競選，「國民黨已經被清算鬥爭到沒有錢了，所以我都要每個月去借，這兩年來每個月都去借錢，最多的時候借到3500萬，各縣市都沒有補助款阿，所以12萬算擠出一點錢出來了，有些縣市只有2萬有些1萬有些是沒有，九合一有些真是沒辦法給錢，國民黨已經負債很多了，哪裡有辦法」。