參與國民黨總統大選初選的鴻海董事長郭台銘，今（30）日出席公開活動時表示，中國大陸市場不只會開放，還會驚天動地的開放，且開放給全世界，但他質疑台灣、中華民國的位置在哪？他認為創造「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」的三贏目標不是不可能，因為台灣在美中之間有著特殊地位，台灣不能妄自菲薄。

鴻海董事長郭台銘今日應邀參加馬英九基金會所舉辦的論壇，上午他以「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為題進行演講，下午則將與「對手」朱立倫、韓國瑜參與圓桌論壇，備受關注。

郭台銘講世界經濟概況時說到，中國大陸市場不只會開放，還會驚天動地的開放，且開放給全世界，但他質疑台灣、中華民國的位置在哪？同樣的，美國也遇到調整，尤其是美國產業鏈的重新布局，在5G時代中，基層工人都要再教育，且資訊公路得快速布建、AI也要做跨領域整合。

郭台銘說5G與AI使第四次工業革命提早爆發，美中貿易有了巨變，也帶給人類文明突破與挑戰，這個影響空前且巨大，是台灣的挑戰但也是機會。而他認為「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」是三贏策略目標，希望能找回台灣經濟奇蹟。

對於美中貿易糾紛，郭台銘認為一定美中一定會盡快達成協議，但科技戰爭會開始！未來其實要拚的是科技與AI。尤其人工智慧、8K面板、先進製程、微晶片、半導體等領域一定會首當其衝，但台灣不可妄自菲薄，因為台灣在美中之間有獨特地位。

第一，台灣與美中兩大經濟體有長期的共生關係，台灣與美中有密切的貿易往來。第二，美中台可以與日韓、東亞為核心成為世界供應鏈。第三，台灣有完整綿密的產業網路聚落，在美中貿易間扮演重要角色。

郭台銘進一步表示，美中貿易紛爭結束後，美國高科技產品會繼續在中國大陸生產，但敏感性產品則不會，因此台灣就變成美國首選，如此一來可以翻轉台灣經濟，因此更要加速高科技的投資。未來沒有「G20」而是「G2」，也就是美國與中國大陸各自訂出標準，而居於中間的台灣如果可以好好把握，那麼找回台灣經濟奇蹟不是難事。