《復仇者聯盟 4 ：終局之戰》持續在各地狂破票房紀錄，各大網路討論區也呈現被洗版的狀態。網友們除了分享觀看後的感動與心得，更對劇中某些情節的來龍去脈，有了許多揣測和腦補。甚至不同看法的網友，還會因此互相爭執。幸好，大陸媒體《貴圈》訪問了《復仇者聯盟 4 》導演羅素兄弟，導演對許多劇中情節給出了直接的解答。

＊＊＊以下內容涉及《復仇者聯盟 4 》電影劇情，若尚未看過電影請斟酌是否要繼續閱讀＊＊＊

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美國隊長的結局，是代表他去了分支時空，還是隱身在原有時空中獨自變老？

羅素兄弟：如果你回到過去，你只是創造了一個新的現在，之前的那個現在就成了過去。電影中的人物回到過去，等於創造了一條新的時間線，他們生活在新的時間線裡，但不會影響系列電影中已經發生的時間線。這不是一個時間循壞，這不是蝴蝶效應，而是有點類似多重宇宙裡的時間旅行。影片最後出現的美國隊長，他生活的時間線和影片的時間線就是不一樣的。所以他需要穿越回影片的時間線，才能把盾牌交給山姆。

許多網友認為美國隊長最後是回到原有的時間線，隱居起來和佩姬慢慢變老，甚至翻出過去《美國隊長 2 》裡的台詞，認為早有暗示美國隊長會回到過去。但羅素兄弟的解答很清楚，美國隊長並不是回去原本時間線的過去，而是去了另一個時間線。

鋼鐵人一定要死嗎？為什麼不讓驚奇隊長去彈指？

羅素兄弟：人們傾向將英雄的死去看作一件糟糕的事情，但有時不是這樣。當他的死能夠喚回希望，能夠拯救宇宙一半的生命，那他的犧牲是英雄史詩式的，充滿力量而且有著重要的意義。希望觀眾不要因此沉浸於悲傷或者憤怒。在奇異博士推演的結局中，只有鋼鐵人可以做到彈指這件事，鋼鐵人的死是無法避免的。至於驚奇隊長是否能夠承受彈指後無限寶石帶來的能量反饋，其實電影中是沒有明確答案的。

黑寡婦真的死了嗎？

羅素兄弟：為取得靈魂寶石而付出的靈魂，將永遠封存在那裡，這是一個不可逆的過程。所以黑寡婦確實是永遠地死去了。但在漫威的世界裡，總是還有許多故事可以講。

除了上述摘錄的三個問題，導演還聊了許多其他的內容，有興趣的讀者不妨自行瀏覽《貴圈》導演訪談原文。請點這裡。