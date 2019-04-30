鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘，今 (30) 日針對美中貿易戰對未來台灣經濟的機遇和挑戰發表演講，他表示，美中貿易戰加上 5G 時代來臨，將導致第 4 季工業革命提早爆發，台灣可望憑藉自身地理及高科技產業優勢，在貿易戰中找到位置。

郭台銘指出，在美中貿易戰的壓力影響下，中國市場將驚天動地向全世界開放，同樣的，美國遭受的調整也很巨大，尤其是產業鏈的重新布局與建立。

再者，加上 5G 時代來臨，「資訊高速公路」快速佈建、 AI 跨領域整合，都需要一段磨合期，郭台銘認為，上述原因都將導致第 4 次工業革命提早爆發。

他直言，美中貿易戰必定會達成協議，但是大國崛起引發的科技競爭才剛開始，尤其 AI、5G 通訊 + 8K 超高清視頻、先進製造網路化、微晶片和半導體、超級電腦及軟體定義網路、量子電腦等領域會特別明顯。

在美中兩大經濟體下，台灣如何生存，郭台銘認為，台灣有三大優勢，第一，台灣和美、中兩大經濟體，長期有密切的經濟貿易往來之間，具有「經濟共生」的關係；第二，台灣與中國、日本、韓國，可以共同形成以東亞為核心的世界供應鏈；第三，台灣高科技業具有完整和綿密的產業聚落，隨時可以在美中科技戰中扮演重要角色。

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