防高山症 醫師：威而鋼、犀利士派得上用場

40多歲單身的蔣小姐熱愛戶外活動，經常爬山，曾造訪西藏，海拔相當高，當時只覺頭暈、身體不適，但她認為應該是空氣稀薄所致，不料，回國後症狀依舊，就醫血液檢查確診為高山症，所幸處理得宜，才免於發生悲劇。

臺北市立聯合醫院仁愛院區家庭醫學科主治醫師蔡亮如指出，登山時，不少人因為身體無法適應高海拔特殊的環境，出現諸多不適，就稱為「高海拔疾病」，也就是高山症。

一般而言，攀爬至高度超過2500公尺以上，就可能出現高山症，攀升高度上升，則發生高山症的比例就隨之增加。通常症狀通常在抵達高度後的12至24小時內發生，大部分人會在一兩天後症狀緩解，因為此時身體逐漸適應高度。

臨床將高海拔疾病分為急性高山症、高海拔腦水腫、高海拔肺水腫等3大類，其中急性高山症最為常見，患者因缺氧而有頭痛、頭暈、失眠、噁心、嘔吐、虛弱等症狀，少數惡化成高海拔腦水腫，則會嚴重頭痛、步態不穩、噁心嘔吐、判斷力異常、意識混亂、昏迷，甚至死亡。

至於高海拔肺水腫，則是因為肺動脈壓上升與肺血管通透性增加，而出現運動表現變差、乾咳、疲倦、心跳呼吸加速等症狀，嚴重時，連休息時都會呼吸困難、多痰咳嗽、咳血、極端虛弱、發紺。

蔡亮如說，出現高海拔腦水腫、高海拔肺水腫等症狀時，如果沒有及時處理，死亡率很高。建議計劃前往高山旅遊的民眾，出發前應至旅遊門診，由醫師開立服用預防用藥，以減少高山症發生風險。

一般用來預防急性高山症、高海拔腦水腫的藥物為丹木斯（Diamox）或類固醇 （Dexamethasone）；預防高海拔肺水腫的藥物則有鈣離子阻斷劑（Nifedipine）、威而鋼（Viagra）、犀利士（Cialis）等。

除了服用預防藥物，登山時，應該採漸進式登山，不要在短時間內高度上升太快，且維持充足睡眠，注意保暖，並多喝水，不喝酒，不服用安眠藥，並減少劇烈活動。

在高山地區旅遊時，如果出現頭痛、噁心、嘔吐、喘、咳嗽等症狀，就應好好休息，千萬不要繼續爬山，給予氧氣及藥物治療，並儘速降低海拔高度，回到平地。