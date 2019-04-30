中石油與中石化相繼公布最新季度業績，中國石化在營收及獲利上依然超過中國石油。不過，中石化受到上游原料成本上漲影響，獲利大幅下滑；而中石油獲利則是保持穩定。

中石油季報重點 (國際會計準則)

營業收入達人民幣 5910.41 億元，年增 8.9%。

淨利人民幣 102.55 億元，年增 1%。

EPS 人民幣 0.056 元，去年同期為 0.055 元。

第一季油氣當量產量達 3.9 億桶，年增 6.4%；原油加工量為 2.92 億桶，年增 3.3%。

第一季原油產量達 2.234 億桶，年增 4.6%。其中，中國本土原油產量為 1.824 億桶，年增 1.5%；海外原油產量為 4070 萬桶，年增 21%。

第一季可銷售天然氣產量達到 9999 億立方英尺，年增 8.9%。其中，中國本土可銷售天然氣產量達到 9288 億立方英尺，年增 9.5%。

圖: 公司財報

中石化季報重點 (國際會計準則)

營收人民幣 7175.79 億元，年增 15.5%。（中國會計準則）

淨利為人民幣 154.68 億元，年減 19.9%。淨利大幅下滑的主要原因是採購原油成本明顯上升所致。

EPS 人民幣 0.128 元，去年同期為人民幣 0.159 元。

第一季油氣當量產量為 1.13 億桶，年增 1.9%。原油產量為 7081 萬桶，年減 0.8%；天然氣產量為 2557.9 億立方英尺，同比增長 6.7%。

第一季原油實現價格為每桶 57.66 美元，年減 3.6%；天然氣實現價格為每千立方英尺 7.07 美元，年增 12.6%。008

圖: 公司財報

未來營運目標

中石油：堅持穩健發展方針，全力推動高品質發展，加速結構調整，掌握國際油價上揚、天然氣市場需求快速成長等機遇，加強油氣兩大業務生產銷售。

中石化：中石化並未對今年營運展望有所描述。至於旗下銷售公司上市時程，中石化也只表達目前相關工作都在進行中，未來上市選擇地點仍未定，但都會做全盤考量。

法人觀點

花旗發表研究報告指出，中石油第一季獲利只有成長 1%，主要受到煉油業務表現疲弱所拖累，不如預期，因此給予中石油「中性」評等，目標價 5.5 港元。



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